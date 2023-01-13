Простой и доступный выбор лекарства: какие преимущества портала LikiE точно оценят украинцы

Покупка медикаментов – настоящий квест, в котором нужно успеть найти и купить все необходимое по выгодной цене. Многие препараты далеко не в каждой аптеке и, чтобы приобрести их, приходится тратить много времени. Быстрое и удобное решение проблемы – современный сервис LikiE.

LikiE – это новый портал здоровья, на котором представлена не только подробная информация обо всех товарах медицинского назначения, но и возможность бронирования по выгодным ценам.

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Портал LikiE доступен для украинцев с октября 2022 года: каковы его преимущества

LikiE стартовал в Украине в октябре 2022 года. После полномасштабного вторжения в страну поиск лекарства во многих областях стал усложненным, возникали проблемы с логистикой и коммуникациями. Поэтому и создали всеукраинскую онлайн-сеть, которая позволяет каждому пользователю найти нужный товар в считанные минуты и в максимальной близости от местоположения.

Уже сегодня среди партнеров LikiE более 5000 аптек на всей территории Украины. В планах – к 2023 году увеличить это число до 8000 и не останавливаться на достигнутом, охватить все аптеки страны и создать целостный портал здоровья.

В перспективе пользователи сайта смогут:

получить профессиональную консультацию врача;

оформить электронные рецепты на препараты;

выбрать наиболее выгодную цену;

забронировать необходимые препараты.

Для чего нужен LikiE и почему нельзя просто сходить в аптеку

Лекарств часто нет, а стоимость может в разы отличаться от ожидаемой. На портале LikiE украинцы смогут посмотреть цены в разных аптеках и выбрать оптимальную. Также сервис подберет локации таким образом, чтобы все необходимое можно было купить за раз, не тратя время на поездки по городу.

LikiE – это возможность сохранить самые ценные ресурсы: время, здоровье, деньги,

– говорят его разработчики.

Для удобства на сайте созданы отдельные категории каждого вида товаров: группы лекарств, предметы медицинского назначения, аксессуары, приборы и оборудование. Есть функция поиска сайта по названию, определенным параметрам, назначению. Это значительно упрощает поиск оптимальных цен и подбор аналогов.

Потому с LikiE не нужно долго искать препараты. Все собрано на одном портале, дополнено актуальной информацией и доступно для бронирования. Эта функция гарантирует, что выбранный препарат будет налицо и его не отдадут другому покупателю. Кроме того, многие аптечные сети предлагают хорошие скидки за онлайн-бронирование, поэтому лекарства будут дешевле, чем при покупке оффлайн в том же месте.

Мы создали сайт и подключили к нему партнеров, но не останавливаемся на этом. Работаем над тем, чтобы превратить портал в максимально удобный и практичный сервис. В будущем он будет оказывать разные фармакологические услуги, включая информирование, помощь в выборе и покупке, – добавляют авторы портала LikiE.