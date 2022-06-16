Провал французского реактора нового поколения должен предостеречь Украину

В 2007 году Франция начала строительство третьего энергоблока АЭС во Фламанвиле – проекта, который должен был стать гордостью французской ядерной индустрии. Его сердцем должен был стать реактор нового, третьего поколения (European Pressurised Reactor или EPR), разработанный компаниями Framatome и EDF France. Ожидалось, что это будет эталон безопасной и эффективной атомной энергетики будущего.

Однако за более чем 17 лет проект превратился в пример технических трудностей, бюджетных провалов и стратегических ошибок. Хотя Франция с большими усилиями пытается довести его до конца, Украина сегодня только размышляет над использованием подобного оборудования для достройки Хмельницкой АЭС. Это заставляет внимательно взглянуть на уроки, которые мы уже имеем перед глазами. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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От амбициозного старта до хронических задержек

Сначала бюджет строительства третьего энергоблока атомной электростанции во Фламанвиле оценивался всего в 3,3 миллиарда евро, а запуск планировали на 2012 год. Реактор EPR (1650 мегаватт) должен был стать флагманом французских ядерных технологий. Однако реальность обернулась десятилетней эпопеей задержек и удорожаний.

Уже в 2012 году стало ясно, что график срывается, а компания EDF объявила перенос пуска на 2016-й и увеличение сметы до 8,5 миллиарда евро.

Далее проект преследовали проблемы с поставкой оборудования, техническими дефектами и отставанием от графика. Дату запуска переносили снова и снова: на 2017, 2020, 2022 годы.

Ключевые технические провалы

В 2015 году выяснилось, что металл для корпуса реактора имеет аномально высокое содержание углерода, что снижает его прочность. Французский ядерный регулятор разрешил продолжить строительство только при условии, что дефектная крышка реактора будет заменена после ввода в эксплуатацию.

Впоследствии возникла другая серьезная проблема – дефектные сварные швы в системах охлаждения реактора. В 2018 – 2019 годах обнаружили более сотни ненадежных сварных швов, том числе и в труднодоступных местах контуров первичного охлаждения. Это заставило EDF осуществить трудоемкий ремонт: более 50 из 122 швов пришлось переделывать. Только на исправление проблем со сваркой ушло несколько дополнительных лет и около 1,5 миллиарда евро, что подняло смету до 12,4 миллиарда евро, а с учетом дальнейших задержек – до 12,7 – 13,2 миллиарда евро.

Символический запуск с 12-летним опозданием

В результате Flamanville-3 опоздал более чем на 12 лет от первоначального графика. Вместо 2012-го его физический запуск состоялся только в сентябре 2024 года (тогда реактор впервые вышел на минимальную мощность).

21 декабря 2024 года реактор впервые подключили к энергосети Франции. Этот символический этап – первая выработка электроэнергии национальной сети – наступил через 12 лет после запланированного и стоил примерно 13 миллиардов евро, что в четыре раза превышает первоначальный бюджет. Flamanville-3 стал первым новым атомным энергоблоком во Франции за последние 25 лет.

Реальная стоимость – почти 24 миллиарда евро

Стоимость проекта превратилась в отдельную критическую тему. EDF долгое время приводила официальную смету только прямых строительных расходов (около 13 млрд евро, по состоянию на 2022 год). Однако настоящая полная цена с учетом финансовых затрат из-за задержек значительно выше.

Французская Счетная палата провела детальный аудит и пришла к выводу, что суммарные инвестиционные затраты на Flamanville-3 составят около 23,7 миллиарда евро (в ценах 2023 года с учетом процентов за время строительства). Для сравнения, еще в 2020 году аудиторы оценивали проект в 19,1 миллиарда евро, но дальнейшие переносы сроков добавили к счету новые миллиарды.

Таким образом, Flamanville-3 превратился из флагманского проекта в пример того, как неожиданные технические сложности и просчеты в управлении могут привести к многократному превышению бюджета и графика.

Глобальные проблемы с реакторами нового поколения

В то же время история об электростанции во Фламанвиле – это не единичный случай. Другие проекты с реакторами нового поколения в Финляндии, Китае и Великобритании также сталкивались с многолетними задержками, подорожанием и техническими сложностями.

В Китае два реактора были запущены, но один из них имел длительные простои из-за проблем с топливом. В Финляндии реактор EPR на Олкилуото-3 запустили почти на 18 лет позже графика. В Великобритании стоимость проекта Hinkley Point C выросла с 16 до более 35 миллиардов фунтов стерлингов, и дата завершения постоянно смещается.

Украина должна учесть эти риски

Для Украины, которая ведет переговоры о строительстве новых энергоблоков ХАЭС 5 и 6 по технологии AP1000 от американской компании Westinghouse, это должно стать серьезным предупреждением. В условиях войны, макрофинансовой нестабильности и ограниченного доступа к долгосрочному финансированию, риск получить "украинский Фламанвиль" – чрезвычайно высок.

Во-первых , ни один крупный проект с реакторами третьего поколения в мире не был реализован в установленный срок и с соблюдением бюджета. Все без исключения оказались дороже и медленнее, чем обещали начальные оценки. Это свидетельствует не только о слабости управления, но и о чрезмерной сложности самой технологии.

, ни один крупный проект с реакторами третьего поколения в мире не был реализован в установленный срок и с соблюдением бюджета. Все без исключения оказались дороже и медленнее, чем обещали начальные оценки. Это свидетельствует не только о слабости управления, но и о чрезмерной сложности самой технологии. Во-вторых , Франция одна из самых мощных ядерных держав мира, с большим опытом и полноценной инфраструктурой. Если даже она не смогла эффективно реализовать реакторы нового поколения в собственной юрисдикции, есть все основания сомневаться, что это будет под силу Украине – без полного локального цикла, без опыта в работе с этой технологией и без устойчивой финансовой поддержки.

, Франция одна из самых мощных ядерных держав мира, с большим опытом и полноценной инфраструктурой. Если даже она не смогла эффективно реализовать реакторы нового поколения в собственной юрисдикции, есть все основания сомневаться, что это будет под силу Украине – без полного локального цикла, без опыта в работе с этой технологией и без устойчивой финансовой поддержки. В-третьих, ситуация на рынке меняется. В Европе идет активное сокращение объемов новых инвестиций в крупные АЭС. Вместо этого растет финансирование децентрализованной генерации, накопителей, развития гибких систем электроснабжения. Несмотря на то, что некоторые страны заявляют о намерениях строить малые модульные реакторы, опыт EPR показывает, что даже "надежные" большие реакторы могут быть экономически провальными.

Украина, которая и без того имеет высокую нагрузку на энергетическую систему, должна сделать свой выбор взвешенно. Не повторять чужих ошибок – одно из главных правил устойчивого развития. Пример Фламанвиля – это именно та ошибка, из которой еще можно сделать выводы.