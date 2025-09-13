Путин тратит десятки миллионов на исследования борьбы со старением, –СМИ
- Россия значительно увеличила финансирование исследований старения, выделив 172 миллиона рублей в 2021 – 2025 годах, по сравнению с 21 миллионом в 2016 – 2020 годах.
- Среди финансируемых проектов есть исследование, которым руководит Мария Воронцова, вероятная дочь Путина; она получила грант до 30 миллионов рублей.
Президент России Владимир Путин проявляет особый интерес к теме борьбы со старением. Журналисты обнаружили, что последние годы Кремль начал выделять больше денег на исследования этой темы.
Как Россия финансирует исследования о старении?
В 2021 – 2025 годах Российский научный фонд (РНФ) поддержал 43 проекта в области фундаментальной медицины, связанных со старением. В 2016 – 2020 годах подобных исследований было всего семь.
Кроме того, выросли и сами выплаты: в этом году размер грантов по основной программе составляет 4 – 7 миллионов рублей, тогда как в 2017 году платили 3 – 6 миллионов.
Если учитывать минимальные оценки размеров выделенных грантов, то финансирование РНФ проектов, связанных со старением, могло вырасти с 21 миллиона рублей в 2016 – 2020 годах до 172 миллионов рублей в 2021 – 2025. На самом деле разница может быть еще больше,
В 2021 – 2023 годах фонд, например, выделил грант на проект "Механизмы врожденного иммунитета в формировании физиологического и патологического старения", который изучает влияние врожденного иммунитета влияют на то, как происходит старение у разных людей, и ищет маркеры, которые могли бы помочь предсказать, как старение пройдет: нормально или с патологиями.
Авторы другого исследования пытаются найти связь между определенными изменениями в мозге и глазу с болезнью Альцгеймера и найти способ предотвратить развитие этого заболевания.
Одним из проектов, который получил финансирование в 2025 году, под названием "Регуляция процессов восстановления клеток в организме, фундаментальной основы длительного сохранения функциональной активности органов и тканей, здоровья и активного долголетия человека", руководит Мария Воронцова, которую называют старшей дочерью Путина.
СМИ пишут, что Воронцова получила грант по программе финансирования научных лабораторий мирового уровня, хотя востребованность ее исследования по индексу Хирша значительно ниже, чем у других участников конкурса. Размер гранта по программе, заявку на которую подала вероятная дочь Путина, может составлять до 30 миллионов рублей.
Что известно об интересе Путина к долголетию?
Во время военного парада в Пекине 3 сентября 2025 года СМИ случайно удалось записать разговор Путина, Ким Чен Ына и Си Цзиньпина о продлении жизни Ким Чен Ына и Си Цзиньпина.
На опубликованном видео было слышно, как президент Китая говорит Путину, что, мол, уже в этом веке люди смогут дожить до 150 лет. На что российский диктатор отвечает, что благодаря современным медицинским и технологическим средствам, люди смогут "даже достичь бессмертия".
В Китае запись разговора Путина и Си быстро попала под частичную цензуру – из поисковых систем соцсети Weibo удаляли результаты по запросу "150 лет".
Сам Путин подтвердил подлинность разговора. По его словам, эту тему в свое время активно развивал Берлускони. Диктатор убежден, что к 2050 году на планете людей старше 65 лет будет больше, чем пяти-шестилетних детей.