Президент России Владимир Путин проявляет особый интерес к теме борьбы со старением. Журналисты обнаружили, что последние годы Кремль начал выделять больше денег на исследования этой темы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование "Новая газета Европа".

Смотрите также Обмануть смерть и жить до 150: как Путин, Си и миллиардеры хотят не стареть и править вечно

Как Россия финансирует исследования о старении?

В 2021 – 2025 годах Российский научный фонд (РНФ) поддержал 43 проекта в области фундаментальной медицины, связанных со старением. В 2016 – 2020 годах подобных исследований было всего семь.

Кроме того, выросли и сами выплаты: в этом году размер грантов по основной программе составляет 4 – 7 миллионов рублей, тогда как в 2017 году платили 3 – 6 миллионов.

Если учитывать минимальные оценки размеров выделенных грантов, то финансирование РНФ проектов, связанных со старением, могло вырасти с 21 миллиона рублей в 2016 – 2020 годах до 172 миллионов рублей в 2021 – 2025. На самом деле разница может быть еще больше,

– указывают журналисты.

В 2021 – 2023 годах фонд, например, выделил грант на проект "Механизмы врожденного иммунитета в формировании физиологического и патологического старения", который изучает влияние врожденного иммунитета влияют на то, как происходит старение у разных людей, и ищет маркеры, которые могли бы помочь предсказать, как старение пройдет: нормально или с патологиями.

Авторы другого исследования пытаются найти связь между определенными изменениями в мозге и глазу с болезнью Альцгеймера и найти способ предотвратить развитие этого заболевания.

Одним из проектов, который получил финансирование в 2025 году, под названием "Регуляция процессов восстановления клеток в организме, фундаментальной основы длительного сохранения функциональной активности органов и тканей, здоровья и активного долголетия человека", руководит Мария Воронцова, которую называют старшей дочерью Путина.

СМИ пишут, что Воронцова получила грант по программе финансирования научных лабораторий мирового уровня, хотя востребованность ее исследования по индексу Хирша значительно ниже, чем у других участников конкурса. Размер гранта по программе, заявку на которую подала вероятная дочь Путина, может составлять до 30 миллионов рублей.

Что известно об интересе Путина к долголетию?