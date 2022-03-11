Путин мало чем отличается от Гитлера, – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что между главой нацистской Германии Адольфом Гитлером и хозяином Кремля Владимиром Путиным – разницы никакой. Более того, нынешние рашисты превосходят фашистов.

Выступление Данилова

Что касается ядерного шантажа со стороны России – будьте уверены, мы спокойно к этому относимся. Они могут пойти на что угодно. Они настолько профессионально могут придумывать какие-то мифы. Они уже дошли до того, что якобы COVID-19 пошел с украинских территорий.

Происходящее на наших двух захваченных оккупантами станциях (Запорожской и Чернобыльской АЭС – 24 канал) – это называется ядерный терроризм. И мир должен был именно так на это реагировать.

Пока часть стран нам помогает очень мощно, а часть стран делает вид, что ничего не происходит. Но, могу сказать, когда беда придет на эти страны – они поймут, что они натворили.

Хочу напомнить о 1937, 1939 и 1941 годах, когда говорили, что Гитлер сейчас успокоится. Но потом началась Вторая мировая война. А Путин сегодня мало чем отличается от Гитлера.

Будет ли Третья мировая война – я не знаю. Но я точно знаю, что победа будет за нами и мы выстоим во всех провокациях, которые сейчас делают рашисты.

Обращаюсь ко всем журналистам использовать само слово «рашизм» По его словам, это новое явление в мировой истории, которое Путин сделал с его страной.

Это современные рашисты, мало чем отличающиеся от фашистов. Более того, они их превосходят. Потому что тогда не было такой возможности уничтожать города, не было такого количества авиационных бомб и орудий, не было такой мощности. Сейчас есть совсем другие средства, и они ими пользуются, как изверги.

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