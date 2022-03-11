Рашисти – новітні фашисти, а Путін мало чим відрізняється від Гітлера, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що між очільником нацистської Німеччини Адольфом Гітлером і господарем Кремля Володимиром Путіним – різниці жодної. Ба більше, нинішні рашисти перевершують тогочасних нацистів і фашистів.

Таку думку Данілов висловив під час всеукраїнського телемарафону ввечері 11 березня. Він, зокрема, нагадав про ядерний тероризм з боку Росії та як вони знищують українські міста, повідомляє 24 канал.

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Путін = Гітлер

Данілов нагадав про 1937, 1939 і 1941. Тоді також сподівалися, що Гітлер зараз заспокоїться. Але згодом почалася Друга світова війна.

А Путін сьогодні мало чим відрізняється від Гітлера,

– підкреслив він.

Чи буде Третя світова війна – секретар РНБО не знає. Але точно знає, що перемога буде за Україною та Україна вистоїть у всіх тих провокаціях, які зараз роблять рашисти.​

Рашисти – це новітні фашисти

Данілов закликав усіх журналістів використовувати саме слово "рашизм" За його словами, це нове явище у світовій історії. І на нього Путін перетворив свою країну.

Це сучасні рашисти, які мало чим відрізняються від фашистів. Більш того, вони їх перевершують. Тому що тоді не було такої можливості знищувати міста, не було такої кількості авіаційних бомб і знаряддя, не було такої потужності. Зараз є зовсім інші засоби, і вони ними користуються, як нелюди,

– наголосив Данів.

Рашизм щодо України: які ще жахливі злочини робить Росія

Фашисти та нацисти – різні речі. Нацизм процвітав у Гітлерівській Німеччині, а головним ідеологом фашизм був італієць Беніто Муссоліні. Щодо деяких речей вони навіть сперечалися з Гітлером.У СРСР використовували слово "фашисти", щоб уникнути критики свого ладу. Адже нацисти – це націонал-соціалісти та вели схожу до радянської політику.

Передусім мовиться про ядерний шантаж. Адже окупанти захопили дві українські атомні електростанції – Запорізьку та Чорнобильську. За словами Данілова, те, що там відбувається, називається ядерним тероризмом.

"І світ би мав саме так на це реагувати.​ Поки що частина країн нам допомагає дуже потужно, а частина країн удає, що нічого не відбувається. Але, можу сказати, коли біда прийде на ті країни – вони зрозуміють, що вони накоїли", – зауважив секретар РНБО.

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Данілов додає, що окупанти можуть піти, на що завгодно. Адже настільки фахово можуть вигадувати якісь міфи.

"Вони вже дійшли до того, що нібито COVID-19 пішов з українських територій", – заявив він.

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