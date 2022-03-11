Таку думку Данілов висловив під час всеукраїнського телемарафону ввечері 11 березня. Він, зокрема, нагадав про ядерний тероризм з боку Росії та як вони знищують українські міста, повідомляє 24 канал.

Пряма мова Данілова

Щодо ядерного шантажу з боку Росії – будьте впевненими, ми спокійно до цього ставимося. Вони можуть піти, на що завгодно. Вони настільки фахово можуть вигадувати якісь міфи. Вони вже дійшли до того, що нібито COVID-19 пішов із українських територій.

Те, що відбувається на наших двох захоплених окупантами станціях (Запорізькій і Чорнобильській АЕС – 24 канал) – це називається ядерний тероризм. І світ би мав саме так на це реагувати.​

Поки що частина країн нам допомагає дуже потужно, а частина країн робить вигляд, що нічого не відбувається. Але, можу сказати, коли біда прийде на ті країни – вони зрозуміють, що вони накоїли.​

Хочу нагадати про 1937, 1939 і 1941 роки, коли казали, що Гітлер зараз заспокоїться. Але згодом почалася Друга світова війна. А Путін сьогодні мало чим відрізняється від Гітлера.

Чи буде Третя світова війна – я не знаю. Але я точно знаю, що перемога буде за нами та ми вистоїмо у всіх тих провокаціях, які зараз роблять рашисти.​

Звертаюся до всіх журналістів використовувати саме слово «рашизм» За його словами, це нове явище у світовій історії, яке пан Путін зробив з його країною.

Це сучасні рашисти, які мало чим відрізняються від фашистів. Більш того, вони їх перевершують. Тому що тоді не було такої можливості знищувати міста, не було такої кількості авіаційних бомб і знаряддя, не було такої потужності. Зараз є зовсім інші засоби, і вони ними користуються, як нелюди.

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