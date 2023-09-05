Путин считает, что Зеленский "прикрывает" героизацию нацизма – в МИД Украины отреагировали

Владимир Путин видит все исторические события как в кривом зеркале. По его мнению, в убийствах евреев во время Холокоста виновны украинцы.

Российский диктатор Владимир Путин провел заседание организационного комитета "Победа", цель которого увеличить и так большое "победобесие" в России. На нем он рассказал, что нужно думать о Второй мировой и как относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Что вещал Путин

Он обвинил украинцев в смертях евреев во время Второй мировой войны. А потом парадоксальным образом приплел туда президента Украины. Мол, Запад поставил человека с "еврейскими корнями, еврейским происхождением", чтобы прикрыть героизацию нацизма. Вам тоже ничего не понятно?

Они (т.е. страны Запада) прикрывают античеловеческую сущность, положенную в основу современного украинского государства,

– ляпнул Путин.

Запад прикрывает Зеленским преступления нацизма? Как ни крути, но в словах бункерного нет смысла.

Из путинского многословия можно сделать один вывод: в России все плохо, потому что глава государства несет бред, а другие не только подхватывают, но и показывают. После "заседания" к Путину подошел "журналист" (по крайней мере, это был человек с микрофоном), чтобы что-то уточнить, а диктатор продолжил петь соловьем. Он посоветовал почитать, что пишут "простые евреи в интернете" – мол, они понимают, что Украина поддерживает нацизм. Бункерный был бы удивлен, если бы имел доступ в интернет, что "простые евреи" не на его стороне!

Реакция МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали путинский бред.

Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит. Призываем мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента. В современном мире не должно быть места для ненависти по этническому признаку,

– подчеркнул Олег Николенко.

"Уроки истории" от Путина

На "заседании" он прочитал целую лекцию Александру Школьнику – директору центрального музея Великой Отечественной войны. Наблюдать за этим было и забавно, и мерзко одновременно.

Поначалу Путин спросил, сколько евреев погибло в Украине. Тот сказал, что не готов ответить, тогда диктатор назвал цифру в полтора миллиона.

"А кто это делал?" – спросил тогда Путин. Школьник, очевидно, подумал, что это риторический вопрос, на который не следует отвечать. Повисла длинная пауза. Дальше он, как настоящий школьник, предпринял очень неуверенную попытку: "сами украинцы, которые вступали в подразделения..." Что за подразделения – так и не договорил.

Дальнейший диалог развивался очень тупо.

– Какие украинцы? – спросил Путин.

– В смысле какие? – удивился Школьник.

– В прямом.

Решили, что это были не только нацисты, но и коллаборационисты, "бандеровцы и иже с ними", ведь "всему миру известно, что именно бандеровцы реализовывали ужасный замысел нацистов". Путин заявил, что "нацизм проявляется в русофобии или антисемитизме" (только обратите внимание на это "или"!), а "в странах Балтии и в Украине прямая пропаганда нацизма стала нормой".

Интересно, что большинство находившихся на заседании сидели спрятав глаза.

Пока Путин вещает, его приспешники прячут глаза/ Скриншот 24 Канала

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Страна рашистов

Пока Путин болтает об украинцах, его приспешники отчаиваются в нем самом. Из-за поражений россиян Путина начали критиковать даже самые лояльные его слуги.

Предатель Украины Олег Царев фактически обвинил диктатора о том, что тот убивает россиян в Украине. Царев публично заявил, что с 2013 года события на Донбассе развивались по худшему сценарию, а виноват не кто иной как Кремль. Мол, вариантов изменить происходящее было множество, но Путин избрал такой сценарий, чтобы россияне начали воевать с россиянами на территории Украины.