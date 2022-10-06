Доказательства жутких преступлений: ужасные находки обнаружили в пыточной в Песках-Радьковских

В поселке Пески-Радьковские полиция проверила подвал одного из домов, в котором проживали оккупанты. На него правоохранителям указали местные жители, как на бывшую пыточную россиян.

Во время брифинга начальник Следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что в этом подвале были обнаружены жуткие находки, сообщает 24 канал.

К теме Людей закапывали и пытали электротоком: на Харьковщине нашли очередную пыточную

Что известно о пыточной в Песках-Радьковских

После освобождения села Пески-Радьковские местные жители сообщили полиции, что в подвале одного из домов содержали и пытали пленных: гражданских, бывших АТОвцев и пленных из ВСУ. По предварительной информации, там стабильно дислоцировались 10 оккупантов.

Зайдя в указанный дом, полицейские обнаружили подвал на глубине 2 метров под землей. Собранные вещдоки свидетельствуют о том, что в этом подвале действительно пытали людей.

У нас есть свидетели, которые дают нам информацию, что с территории этого домовладения из подвала они слышали крики, мольбы помочь, выпустить. Иногда люди просились в туалет. Иногда после таких криков местные жители слышали автоматные очереди, после чего крики умолкали,

– рассказал Болвинов.

Что нашли в подвале-пыточной

На месте обнаружили фаллоимитатор, завязки, пластиковые и тканевые веревки, которые, вероятно, использовались для связывания рук или ног, военные куртки, предварительно похожие на одежду ВСУ, лист бумаги и черные записи с показаниями военнопленных, телефон, марлю с кровью, жетон военного ВСУ, окурки, 16 следов пальцев рук.

Кроме того, там был пластиковый контейнер с остатками зубов и зубными протезами. Эти материалы были направлены на молекулярный анализ ДНК, чтобы установить, кому принадлежат остатки этих зубов.



Противогаз, которым пытали украинцев / Фото из фейсбука Сергея Болвинова



Оккупанты вырывали зубные протезы / Фото из фейсбука Сергея Болвинова



Оккупанты жестоко пытали пленных / Фото из фейсбука Сергея Болвинова

Сергей Болвинов подчеркнул, что полиции уже точно известно о пытках – закапывании в землю заживо и применении противогаза с тлеющей тряпкой. Также полиции уже известны имена военнослужащих, над которыми издевались русские. Следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, произошедших в этой пыточной.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, в этом подвале людей пытали и электротоком.

К теме – детали об обнаруженной на Харьковщине пыточной: смотрите видео