Греция вызывает посла России из-за убийств возле Мариуполя

Российские оккупанты убили более 10 этнических греков вблизи Мариуполя. Из-за этого Греция вызвала посла России.

Кроме погибших греков еще шестеро получили ранения. Случилось это из-за российской бомбардировки.

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Ребенок среди жертв греческой диаспоры

Как рассказывало министерство иностранных дел Греции, взрыв прогремел на окраине сел Сартана и Бугас, что на Донетчине. Более того, среди жертв греческой диаспоры был и ребенок.

В целом греческий МИД резко осудил воздушные удары относительно обычного населения Украины. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис призвал Кремль немедленно прекратить бомбардировки и нападения на мирных горожан.

Десять ни в чем не повинных мирных жителей греческого происхождения убили сегодня (26 февраля – 24 канал) в результате ударов российской авиации вблизи Мариуполя. Немедленно перестаньте бомбить!

– подчеркнул он.

МИД Греции уже вызвал посла России для разъяснений. С ним должны провести немедленный разговор.

Греция также выразила готовность к переселенцам из Украины. "Если нам придется взять определенное количество людей, мы готовы это сделать", – сообщил Мицотакис.

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