В сети показали фото детей, убитых российской ракетой в Днепре

В ходе ракетных обстрелов Днепра в ночь на 29 сентября погибла семья военного Станислава Патланя. Российская ракета унесла жизни всей его семьи, кроме собаки, которая осталась плакать среди руин.

В сети показали фото детей, которые в результате российских обстрелов Днепра 29 сентября. На фото двое счастливых детей, умерших под завалами дома, держат щенка, которого тоже забрала российская ракета. Уцелел только старый пес Крым, которого нашли среди развалин в слезах.

Отец – военный, воюет под Лиманом: подробности о семье, погибшей от прилета в Днепре

Что известно о семье, погибшей в Днепре

В ночь на 29 сентября оккупанты нанесли удар по Днепру. Российская ракета попала в частный дом, в котором погибла целая семья.

Мама с двумя детьми переехали в частный сектор к бабушке с проспекта Поля, ведь думали, что там будет безопаснее. Но российская ракета попала именно в этот дом. Бабушки Аллы, мамы Натальи, дочери Василисы и сына Ивана не стало.

Люди буквально улетучились. Бабушка Алла, мама Наташа, дочь Василиса и мальчик Иван. И маленькая собачка Джек,

– написал мэр города Филатов.

Отец семьи в ВСУ и участвует в защите страны. К моменту российского теракта он был под Лиманом и когда узнал, что вся его семья погибла, приехал в Днепр.

Что сейчас с собакой Крымом, которую нашли среди руин

В результате российского теракта выжил только домашний любимец – пес Крым. Его нашли на развалинах уничтоженного дома – он потерял слух, зрение, получил тяжелую контузию. Видео, на котором одинокая напуганная собака плачет среди руин, где погибли его хозяева, облетели весь мир.

Собаку забрали работники коммунального предприятия "Зооконтроль". Теперь врачи пытаются его стабилизировать, колют сердечные препараты. Крым не прекращает выть от шока и тоски.

Еще вчера здесь был дом, где жила семья вместе с собакой. Пес, которого зовут Крым, уцелел и теперь безгранично скучает по родным, воя от тоски. Его едва удалось унести оттуда волонтерам. Так на самом деле выглядит отчаяние,

– написали в UAnimals.

Российский "мир" уничтожил целую семью, остался только пес:

Крыма нашли на руинах дома, где погибла его семья: смотрите видео