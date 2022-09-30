Ракетный удар по колонне в Запорожье: уже известно о более 20 погибших

Россияне 30 сентября нанесли ракетный удар по движущейся из Запорожья гуманитарной колонне. К сожалению, уже известно о 20 погибших.

Еще 28 человек получили ранения. Такая информация актуальна по состоянию на 09:20.

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Сейчас известно о 23 погибших и 28 раненых. Все гражданские люди, наши земляки,

– заявил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

Что известно об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье

Россияне утром 30 июня совершили очередной террористический акт. Около 7 часов утра они дважды атаковали Запорожье. Во время второй атаки враг запустил ракету по гуманитарной колонне, которая стояла в очереди на выезде из Запорожья. Люди направлялись на временно оккупированные территории. Они хотели забрать своих родственников на подконтрольную Украине территорию, а также отвести помощь.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на 30 июня из Запорожья планировался выезд 34 автомобилей с жителями Луганской области.

Россияне обстреливают Украину: последние новости

В ночь на 30 сентября враг атаковал Николаев. Одна ракета попала в многоэтажку в спальном районе города. Спасатели вытащили из-под завалов женщину. Известно, что пострадали 8 человек. 4 квартиры разрушены до основания, а еще 6 – частично. Также повреждения получили соседние здания.

Вечером 29 сентября россияне ударили "Искандерами" по АТП в Днепре. К сожалению, 1 человек погиб, а 5 – пострадали. Есть много разрушений: 52 автобуса сгорели дотла, а почти сотня – уничтожены.

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