"Субботу опровергли посреди недели": как украинцы реагируют на расследование о Спартаке
Онлайн-медиа "Свидоми" 12 апреля опубликовало расследование о популярном психологе и авторе шоу "Подкаст Терапия" Спартака Субботу. Оказывается, называл себя кандидатом наук еще задолго до того, как им стал, и вообще любил преувеличить свои успехи.
Автор расследования – психотерапевт и блоггер Илья Полуденный. Он опубликовал пятисерийный документальный фильм "Сотердей. Человек, играющий спектакль".
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Как украинцы реагируют на расследование о Спартаке Субботу
Полуденный предполагает, что суббота может не иметь медицинского образования, а тогда его психотерапевтическая практика считается преступлением.
В расследовании также есть свидетельства об увлечении клиенток, неэтическом поведении и путанице Спартака в методах терапии.
Украинцы начали делиться своими впечатлениями от расследования. 24 Канал собрал подборку мемов об "известном психологе". Оказалось, что благодаря расследованию о Спартаке Субботу узнали даже те, кто раньше о нем не слышал.
В частности, Спартака сравнивают с Али Шехайтли, известным по каналу "Instructor.ua", а также с бывшим советником ОП Алексеем Арестовичем.
Реакция сети на расследование / Скриншот
Сравнение с Али Шехайтли / Скриншот
Также и вспомнили о том, что Спартака уличили не в пятницу, а посреди недели.
"Спартака разоблачили посреди недели" / Скриншот
О Спартаке Субботу узнали те, кто не слышал о нем ничего до расследования, и сразу же поняли, "кто он".
Спартака сравнивают с Арестовичем / Скриншот
Настоящее имя Субботы – Александр. Имя "Спартак" у него есть с 2014 года / Скриншот
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Главное о расследовании
Полуденный потратил семь месяцев на сбор и анализ фактов, якобы свидетельствующих о следующем:
- почти пять лет Спартак Суббота публично позиционировал себя как кандидат психологических наук, не имея этой степени.
В расследовании сообщают, что по приказу МОН Суббота официально получил степень кандидата психологических наук только 7 апреля 2022 года, но в прессе начал презентовать себя как специалиста, имеющего такую степень, еще в 2017 году.
Суббота не имеет медицинского образования, не является психиатром и медицинским психологом, как обычно представляет себя
- Спартак Суббота 1992 года рождения, пишет Полуденный.
"Проводим расчеты и приходим к выводу, что, если он закончил интернатуру по психиатрии в 2014 году, то он должен поступить в Богомольца в 2005/2006 году! 2014 (год окончания интернатуры) -1,5 (продолжительность интернатуры) -1 (программа переквалификации по "медицинской психологии" на "лечебное дело") – 6 (продолжительность обучения на медико-психологическом факультете) = 2005/2006 год поступления", – отметил Полуденный.
- Суббота распространяет антинаучную информацию.
Полуденный ссылается на ученых, которые ознакомились с диссертацией Субботы и "имеют много вопросов не только к этике, но и к качеству написания самой диссертации". По мнению автора расследования, тезисы, которые выдвигает в своей работе Суббота, имеют кое-что общее с "псевдонаучными нацистскими расовыми теориями, которые пытались доказать, что физиология влияет на развитие личности, и вводили понятие доминантной и более элитарной расы, чем другие".
- нарушал профессиональную этику
Автор расследования связался с психотерапевтом Артемом Осипяном, который учился и некоторое время дружил со Спартаком Субботой. Осипян рассказал, что Суббота "позволяет себе романтические отношения с клиентками".