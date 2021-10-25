Разгадка через 24 года: следователи разоблачили мертвого убийцу

На Тернопольщине мужчина расстрелял собственного дядю и его жену в 1997 году. Правоохранители раскрыли дело только в октябре 2021 года.

Убийцу, который скрылся с места преступления 24 года назад, так и не накажут. Дело в том, что мужчина уже умер.

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Убил за предательство в бизнесе

По информации следствия, убитый дядя был бизнесменом. Племянник-убийца работал руководителем его фермы. Перед смертью дядя уехал в Киев, чтобы оформить валютный кредит и открыть свой завод. После этого мужчина хотел отлучить племянника от семейного бизнеса.



Место убийства / Коллаж 24 канала

Родственник покойного узнал о замысле дяди и решил отомстить. Он пришел ночью в дом собственного дяди и убил его вместе с женой. Убийца выстрелил 12 раз. Потом еще и инсценировал ограбление и скрылся.

Дело полиция раскрыла лишь в 2021 году. Его передали в суд 25 октября. Правоохранители установили, что к убийству причастен племянник погибшего, который уже сам умер.

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