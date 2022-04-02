Разрушенные дома, тела на дороге и запах гари: как выглядит Ирпень после освобождения от врага

Городской голова Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что все населенные пункты города, а также соседние города и села силами ВСУ освобождены от оккупантов.

Но, несмотря на то, что территория освобождена от захватчиков, возвращаться в город еще нельзя. В городе нет коммуникаций, а дома разрушены.

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Сгоревшие и разбомбленные дома в Ирпене / фото с телеграма Сухопутных войск ВСУ

Сейчас город выглядит жутко. Разбитые авто, запах гари, несдетонированные боеприпасы, сгоревшие и разбомбленные дома, поваленные деревья, военная техника и тела погибших, которые просто лежат на дорогах.

На улицах тела погибших и разрушенная техника / фото с телеграма Сухопутных войск ВСУ

Маркушин отметил, что город уже начали расчищать от последствий "русского мира". Коммунальные службы производят инвентаризацию имущества и будут работать над восстановлением коммуникаций. Делать все нужно с особой осторожностью, ведь разминирование территории еще не завершилось.

Также мэр города обратился и к жителям, вынужденным покинуть Ирпень.

Я вас прошу еще немного потерпеть и не возвращаться в Ирпень. Хорошо понимаю каждого из вас, потому что сам потерял родительский дом. Но, поверьте, ваша жизнь – самая ценная! Берегите себя,

– отметил он.

Последствия мародерства и помощь оставшимся

В одном из автомобилей нашли награбленную технику – это ноутбуки, мобильники и другая техника.

Мародерство в Ирпене / фото с телеграма Сухопутных войск ВСУ

Маркушин сказал, что совместно с полицией уже разработан четкий план действий, по которому будет патрулироваться Ирпень.

Я предупреждаю каждого, кто пожелает нажиться на горе людей – вы будете жестко наказаны! Или это гражданские, или члены теробороны, или военные! Я обещаю жителям Ирпеня сделать максимально все, чтобы не допустить мародерства в городе,

– добавил он.

Людям, которые остались в городе и близлежащих районах, оказывают помощь. Им развозят обеды, лекарства, а медики оказывают помощь нуждающимся.

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