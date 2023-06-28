Как садоводство реабилитирует военных и гражданских: во Львове используют новую практику помощи

Во Львове начали практиковать "гарденотерапию", или проще говоря – садоводство с целью реабилитации. К такой программе могут приобщиться как гражданские, так и военные на базе общественной организации "Плато".

К слову, три четверти взрослых жителей Украины на протяжении прошлого года выращивали растения. Большинство из них – 61% – делали это для удовольствия, только 33% – из-за необходимости. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в конце декабря 2022 года.

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94% опрошенных, которые в течение года занимались выращиванием растений, соглашаются с тем, что процесс ухода за ними может стать своеобразной психологической терапией. Еще по 89% отметили, что садоводство – хороший способ отвлечься от проблем и вызывает положительные эмоции. Удовольствие является основным мотивом для выращивания растений, независимо от пола, возраста или места обитания.

Что такое гарденотерапия и как она может помогать

Психолог и психотерапевт Инна Дацюк, которая пишет магистерскую работу на тему "Роль гарденотерапии в динамике ПТСР у людей, подвергшихся влиянию войны", подтверждает данные, полученные в опросе КМИС. По ее словам, гарденотерапия – лечение садом – может быть полезна для Украины во время войны и после победы.

Вот несколько причин, почему этот вид терапии/практики может быть ценным.

Психологическое и эмоциональное благополучия: такая терапия оказывает положительное влияние на психическое здоровье, уменьшая стресс, тревогу и симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Украина переживает сложный период войны, и гарденотерапия может помочь людям справиться с травмой, способствовать расслаблению и улучшить общее самочувствие.

Физическое здоровье и реабилитация: занятие садоводством является разновидностью физической нагрузки. Лечение садом может помочь в восстановлении и реабилитации людей с физическими травмами или инвалидностью в результате войны.

Привлечение общины и социальная сплоченность: садоводство может служить платформой для привлечения общества и социального взаимодействия. Это объединяет людей, развивает чувство принадлежности и способствует социальному единству. Это может быть особенно ценно в послевоенных ситуациях, помогая восстановить и укрепить пострадавшие общины. А также помочь ветеранам и ветеранкам и внутренне перемещенным лицам адаптироваться и найти новый социальный круг общения.

Продовольственная безопасность и самодостаточность: эта практика может помочь отдельным людям, семьям и общинам стать более самодостаточным, обеспечивая доступ к свежим продуктам, а также развивать навыки органического сельского хозяйства.

По словам Инны Дацюк, использование гарденотерапии в качестве вспомогательной терапии может дополнять традиционные методы лечения.

Если все так просто и полезно, почему до сих пор украинцы полагаются больше на интуицию и занимаются садоводством наедине? Где наши центры по гарденотерапии?

Хотя в мире это направление распространено и научно обоснованным – гарденотерапию начали использовать для лечения еще во время Первой мировой войны, в Украине таких специалистов почти нет. А для полной реализации преимуществ гарденотерапии, говорит Инна Дацюк, нужны пассионарии-профессионалы, ресурсы, партнерство и поддерживающая инфраструктура.

Львов решил не ждать

Во Львове направление гарденотерапии изучает и развивает команда ОО "Плато" в пространстве городского садоводства и огородничества "Рассадник". С прошлого года, говорит соучредитель "Расадника" Анжелика Зозуля, в пространстве начали прощупывать почву в работе с внутренними переселенцами.

Сначала там проводили разные события, прежде всего, для встреч с единомышленниками и для просветительской работы. На эти события приходило много людей, выехавших из зоны боевых действий. Они делились отзывами о времени, проведенном в пространстве: "Мы отвлеклись, заземлились, здесь так хорошо, как нигде". Это вдохновляло, говорит Анжелика Зозуля, это была история о жизни и ее восстановлении.

Тогда в "Расаднике" почувствовали, что, кроме просветительской работы, пространство может помогать в психологической разгрузке - отвлечь от плохих новостей, уменьшить давление от войны. В ОО "Плато" начали исследовать эту тему, прошли курс в университете развития человека "Украина".

На самом деле в Украине этому направлению почти негде поучиться. В курсе мы проходили больше о пермакультуре, а не собственно терапии. Еще в Запорожье есть заведение, но они фокусируются на детях с инвалидностью. Это нужно разграничивать, ведь гарденотерапия – это серьезно. Речь идет о лечении, об индивидуальных или групповых занятиях с постоянными участниками, имеющими диагнозы, когда есть данные, которые можно отследить. Конечно, к работе должен быть привлечен профессиональный психотерапевт,

– объясняет Анжелика Зозуля.

В США, в Британии, добавляет она, гарденотерапевты сертифицируют, они должны периодически повышать свою квалификацию. Также есть определенные требования к пространствам, где могут проходить занятия по гарденотерапии – прежде всего речь идет об ощущении безопасности в таком месте.

Кроме профессиональной подготовки человек, который будет фасилитировать групповые занятия по гарденотерапии, должен не только знать, как это делать, но и любить быть на природе.

"Есть хорошие психотерапевты, которые любят работать в кабинетах, у них нет страсти к взаимодействию с природой. Это тоже нужно учитывать", – говорит Анжелика Зозуля.

Поэтому в "Расаднике" применяют более "облегченный" вариант гарденотерапии. ОО "Плато" на основе своего опыта и научных наработок издало сборник "Сила сада", в котором говорится о различных играх и занятиях, используемых в гарденотерапии и которые можно использовать как дома, так и на открытом пространстве.

Как могут происходить занятия по гарденотерапии

Занятия по гарденотерапии бывают активными и пассивными. Первые – это о непосредственном контакте с растениями: высадка, уборка, уход. К примеру, говорит Анжелика Зозуля, формирование кустов – своего рода способ выпустить агрессию, но сделать это контролируемо и без ущерба для себя и окружающих.

Также для активной гарденотерапии в "Расаднике" обустраивают сенсорную тропу – когда можно босиком пройтись разнообразными природными поверхностями, получить разные ощущения. Еще среди таких активных занятий – создание "семенных бомб", лепка из глины и т.д.

Пассивная гарденотерапия – это о созерцании и наблюдении за природой, за ее звуками и запахами, состояниями, прислушивание к ней и к себе одновременно, этакая медитация. По словам Анжелики Зозули, особенно в пространство любят приходить обитатели модульных городков и шелтеров для ВПЛ, которые хотят побыть наедине и восстановить внутренний ресурс. Это вариант для людей, которые либо работали с психотерапевтом, либо склонны к саморефлексии и достаточно осознанны и взрослы эмоционально.

Несмотря на некоторый хайп на тему гарденотерапии, говорит Анжелика Зозуля, люди, на которых может быть направлено это направление, мало знают, что это такое.

На самом деле, люди с большей готовностью приходят к нам на толоки или подобные мероприятия – это что-то понятное. Мы рады, ведь в процессе все равно происходит взаимодействие с природой, просветительская работа, что впоследствии приведет к популяризации метода гарденотерапии.

– говорит Анжелика Зозуля.

Потенциал в работе с ветеранами

"Растет количество бойцов, которые будут возвращаться в общины с фронта, они будут нуждаться в особой поддержке для того, чтобы восстановить гражданскую жизнь, желание контактировать с людьми и чем-то заниматься. Гарденотерапия может помогать в этом. Мы можем использовать скрытый потенциал природы для восстановления внутреннего ресурса и, возможно, даже для того, чтобы не дать развиться ПТСР", – говорит Анжелика Зозуля.

В камерной обстановке человек сможет медленно раскрывать себя, а также учиться новым навыкам, которые в дальнейшем могут использовать для организации городской фермы, создания садового кооператива, выращивания грибов или зелени.

"Тем более сейчас финансовое содействие от государства для начала и развития собственного дела", – добавляет Анжелика Зозуля.

Но в пространстве "Рассадник" не работают с ветеранами и ветеранками, ведь для этого нужна команда специалистов по психическому здоровью и правильная организация пространства для занятий. В то же время ОО "Плато" обсуждало перспективы развития гарденотерапии с экосистемой "Несокрушимые", ведь у обеих сторон есть специалисты, которых нет у другой.

Но мы пока не настаиваем, потому что хотим быть уверенными, что взыскаем это. Сейчас гарденотерапию начинают называть многое, что ею не является – от компостирования до высадки чего-то без сопровождения. Но это так не работает. Требуется методологическая основа и соответствующие специалисты,

– добавляет Анжелика Зозуля.

По ее словам, когда-то в Украине не хватало и хороших специалистов по физической реабилитации, но сейчас ситуация изменилась – соответствующее качественное образование можно получить в Украине, также в обучении специалистов нам помогают Нидерланды, Германия. Вероятно, развитие ожидает и гарденотерапии.

"Некоторые американские университеты говорят о взаимодействии с ветеранами через гарденотерапию. Но должны понимать, что их ветераны и наши – это две большие разницы. Прежде всего потому, что раны наших бойцов, их психологические травмы – совсем свежие. Кроме того, если в США в общине". может быть несколько ветеранов, то у нас речь идет о сотнях. Наш контекст сильно отличается", – добавляет Анжелика Зозуля.

Важно и то, что "Рассадник" все делает своими силами – от расчистки территории и создания мебели и грядок до проведения занятий. А это требует средств и времени, поэтому невозможно быстро позаботиться о физическом пространстве для гарденотерапии и затем полностью посвятить себя этому. Но в этом году "Рассадник" начал сотрудничество со специалистом по психическому здоровью, а также со профессиональной садовницей.

Масштабирование будет уже следующим этапом после обретения опыта и популяризации направления, говорит Анжелика Зозуля. Тогда можно будет говорить о комплексном сотрудничестве с городом или другими институтами.

Инна Дацюк добавляет, что в будущем можно масштабировать проекты по гарденотерапии через, например, создание соответствующих небольших пространств/комнат в госпиталях, реабилитационных центрах и т.п.

"Было бы хорошо адаптировать уже существующие зеленые уголки и просторы. Но как и во всех новых идеях, нужно, чтобы этим занимались психотерапевты, психологи/психологине, которым действительно интересен этот вид терапии. Специалисты, которые любят и разбираются в растениях и имеют знания и навыки для проведения занятий по гарденотерапии", – говорит она.

Потенциал дикой природы

Занятия по гарденотерапии могут проходить также в заказниках, заповедниках, на лесных территориях и т.д.

Из Швеции пошел метод, называемый "лесные ванны", это о гарденотерапии в условиях леса. Если в Европе зайти в книжный магазин, то можно увидеть книги об этих лесных ваннах на любой вкус, это вышло на уровень массовой культуры.

– говорит Анжелика Зозуля.

У Львова есть уникальная территория, которая потенциально могла бы стать центром развития направления гарденотерапии, говорит Анжелика Зозуля. Речь идет о торфяник Белогорща. К сожалению, перед созданием Львовской городской территориальной общины часть земель Белогорщи успели раздавать в частные руки, и сейчас продолжаются судебные процессы для возвращения их в коммунальную собственность.

"Еще в Польше, в 30-е годы, эта природная территория была под охраной. Это уникальные водно-болотные угодья. Там есть около 90 видов перелетных птиц и 700 видов растений, часть из которых занесена в Красную книгу. Эта природная зона очень отличается от городских парков, особенно транзитных Стрыйского и парка Франко. Ее потенциал – огромный", – говорит Анжелика Зозуля.

В 2019 году по решению горсовета Львова на территории 92 гектара создали заказник местного значения.

"Было бы хорошо, если бы судебная система стала на защиту идеи активистов и в созданном заказнике начали внедрять микроинфраструктурные изменения, которые помогли бы горожанам переосмыслить понятие водно-болотных угодий и почувствовать контакт именно с дикой природой", – говорит Анжелика Зозуля.

Одна из инициаторов хранения заказника Наталья Кузьма рассказывает, что экосистемные услуги можно монетизировать: мы не платим за пользование ими, однако вынуждены тратить деньги, если такие услуги отсутствуют. Отдел экосистемологии Институт экологии Карпат НАНУ на основе американской методики, которая уже прошла первичную проверку в Миндовкольле и ожидает утверждения, посчитал, что благодаря заказнику в Белогорще город экономит только на рекреации 276 тысяч долларов в год.

Бесплатный отдых для каждого посетителя. Место тишины, рай для бердвотчеров и пространство для восстановления, что особенно важно во время нервного истощения современных людей. Это в пределах Львова, поэтому доступно каждый день,

– говорит Наталья Кузьма.

Вместе с единомышленниками она выступает за экологическое возобновление торфяника Белогорща и создание там первого в Украине городского парка современного формата.

Гарденотерапия, считает Анжелика Зозуля, может помочь развить более нравственное и осознанное отношение к природе – если она помогает людям, то и мы должны позаботиться о ней, не вредить ей и уважать ее ресурсы. Несмотря на все вызовы, война может стать толчком к переосмыслению отношения к природе в целом.