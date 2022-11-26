Невероятный Левандовски забил дебютный мяч на чемпионатах мира и догнал Пеле: видео гола

Нападающий Барселоны оформил гол+пас в матче против Саудовской Аравии. Всего за национальную команду Роберт забил 77 голов.

Во втором туре на чемпионате мира по футболу сборной Польши противостояла главная сенсация старта турнира – Саудовская Аравия, заставившая капитулировать саму Аргентину, пишет 24 канал.

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Наши соседи открыли счет перед перерывом, когда Зелински отличился из паса Левандовски. В дальнейшем поляки играли на удержание счета, но под занавес встречи удача улыбнулась и самому Роберту.

На 82 минуте дикой ошибки допустил хавбек соперника Аль-Малки, который на входе в собственную штрафную не смог обуздать мяч. Снаряд попал к Левандовски, которому оставалось только пробить Аль-Оваиса.

Видео гола Левандовски:

Для 34-летнего форварда Барселоны это первый гол на чемпионатах мира. Ранее Роберт играл только на ЧМ-2018, где не смог забить ни в одном матче группы. Польша тогда заняла последнее место.

А в первом туре катарского Мундиаля Левандовски упустил возможность открыть зачет своим голам. В середине второго тайма поляк не реализовал пенальти.

. Всего за "Кадру" Роберт забил 77 голов. Это позволило ему догнать Пеле по количеству голов на международном уровне и войти в топ-десятку рейтинга.

В итоге Польша одержала победу над Саудовской Аравией и вышла на первое место в группе С. Вечером команду Чеслава Михневича может догнать Мексика, если обыграет Аргентину.

Турнирное положение группы С: