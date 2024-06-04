Тела своих жертв он скармливал свиньям: самого страшного серийного маньяка Канады убили в тюрьме

В Канаде умер серийный убийца Роберт Пиктон. Он известен своими ужасными преступлениями, в частности убийствами женщин и скармливанием их тел свиньям.

74-летний маньяк, который отбывал пожизненное наказание, умер в больнице от травм, нанесенных сокамерником. Полиция уже задержала 51-летнего заключенного, который совершил нападение.

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Какой была реакция на его смерть

Пиктон был одним из самых известных серийных убийц Канады, его преступления получили международную огласку. В 2007 году его осудили за убийство по меньшей мере шести женщин, хотя правоохранители и сам Пиктон указывали на значительно большее количество жертв. Согласно закону, этого года Пиктон мог просить об условно-досрочном освобождении.

Синтия Кардинал, сестра одной из жертв Пиктона, Джорджины Папен, рассказала, что известие о смерти преступника принесло ей определенное облегчение.

"Я не скажу, что это принесет исцеление для всех семей, но для большинства... Наконец я могу двигаться дальше и исцелиться, и оставить это позади", – отметила она.

Что известно о Роберте Пиктоне

Серийный убийца Роберт Пиктон, который работал на скотобойне в провинции Британская Колумбия, убивал женщин в конце 1990-х – в начале 2000-х годов. Он выбирал своими жертвами секс-работниц из бедных районов, приглашая их на "вечеринки" на свою свиноферму, где жестоко убивал и скармливал их тела свиньям.

Среди жертв Пиктона были также представительницы коренных народов, чьи родственники обвиняли полицию в расизме и "несерьезном отношении" к делу.

Пиктон был разоблачен и арестован 22 февраля 2002 года после сообщения информатора о хранении нелегального оружия на ферме. При обыске офицеры нашли женскую одежду, украшения, ингалятор от астмы и следы крови, принадлежавшие пропавшим женщинам. Свиноферма стала "крупнейшим местом преступления в истории Канады".

Поиск останков жертв длился два года. Специалисты исследовали тонны перегноя, чтобы найти ДНК погибших, которых оказалось по меньшей мере 33. Департамент здравоохранения даже предупредил соседей Пиктона о возможном присутствии человеческих останков в свинине, которую он продавал.

Сначала Пиктон был обвинен в 26 убийствах, хотя в тюрьме хвастался, что убил 49 женщин. В 2010 году обвинения в 20 убийствах были сняты, поэтому он отбывал наказание за шесть преступлений. Пиктон не признал свою вину в суде.