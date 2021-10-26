В России нашли убитым известного банкира и всю его семью
Источник:ТАСС
В Москве в квартире нашли убитыми мужчину, женщину и 8-летнего ребенка. Впоследствии оказалось, что убитый – банкир Михаил Яхонтов и его семья.
Мужчину подозревали в растрате денег "Смоленского банка". Тела погибших обнаружили в их доме на Мосфильмовской улице.
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Убита вся семья Яхонтова
Убитый – бывший заместитель руководителя московского филиала "Смоленского банка" Михаил Яхонтов. Его, жену и 8-летнего сына нашли мертвыми со следами насильственной смерти.
Мотивы убийства устанавливаются. Рассматривают несколько версий, среди них финансовая. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Телеграм-канал Baza без ссылки на источник сообщает, что Яхонтовы не выходили на связь с 24 октября. По данным соцсетей, знакомые семьи взяли у домработницы ключи от квартиры и обнаружили тела.
Тело Михаила якобы лежало в коридоре у двери, голова была накрыта подушкой. У жены были ножевые ранения, а у восьмилетнего сына – сломана шея.
Судимость за растрату денег банка
- Ранее Яхонтов был судим за растрату и преднамеренное банкротство.
- В марте 2019 года Тверской суд Москвы признал его и еще трех бывших топ-менеджеров акционерного общества "Смоленский банк" виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения.
- Яхонтов получил 6 лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о солидарном взыскании с четырех бывших топ-менеджеров более 8,4 миллиарда рублей.
- По данным соцсетей, Яхонтов остался должен по гражданскому иску более двух миллиардов рублей.