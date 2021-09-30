В России неизвестный жестоко убил трех студенток и поджег квартиру, чтобы скрыть преступление
Источник:Gazeta.ru
В Оренбурской области России ночью на 30 сентября случилось жуткое тройное убийство. Его жертвами стали молодые студентки медицинского колледжа.
Детали жуткого убийства
Трагедия случилась в городе Гай около 04:45 по местному времени. Об этом заявили в следственном комитете России.
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Пожарные выехали на тушение пожара в квартире многоэтажки на улице Молодежной. На месте происшествия они обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома нашли еще одно женское тело с такими же следами.
Сначала сообщали, что девушек убили топором. Затем эту информацию опровергли – на теле жертв были обнаружены многочисленные колото-резаные раны.
Смотрите видео со двора дома, где убили трех студенток:
Раненая девушка пыталась убежать
По данным телеграм-канала SHOT, в вечер трагедии дома у девушек была вечеринка. В квартире, которую они все трое арендовали, нашли бутылки из-под алкоголя.
18-летнюю Адилю Каримову и 19-летнюю Зульфию Санкину нападавший убил внутри квартиры. Их 17-летняя соседка Айгиза Уметкулова раненая выбежала на улицу. Девушка успела пройти 70 метров, а после этого умерла.
Сейчас следователи выясняют, кто еще был с девушками на вечеринке.
Что известно о предполагаемом убийце
СМИ опубликовали фото подозреваемого в убийстве девушек. Им оказался 18-летний Анвар Сингизов. Добавим, что сейчас полицейские официально не объявляли ему о подозрении в убийстве.
Сам парень все обвинения от населения отрицает. Он говорит, что в то время был в Уфе, а с убитыми девушками уже давно не общался.
С девушками я давно не общался. Так, привет – привет, пока – пока. Это все. Мне пишут журналисты, по телевизору говорят. Не знаю убийцу, вообще не знаю,
– сказал Сингизов.
Заметим, правоохранители открыли уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
Подозреваемый в убийстве девушек