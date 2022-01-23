В России рекорд заболеваемости коронавирусом
Источник:СтопКоронавірус РФ
В Российской Федерации в течение суток 22 января зарегистрировали более 63 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. Это рекордный показатель с начала пандемии.
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Предыдущий рекорд был установлен накануне – тогда выявили 57 212 новых случаев коронавируса. В Москве также максимальное число новых случаев – 17 528, днем ранее их было 16 094
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Общее количество больных достигло показателя 11 108 191. За прошедшие сутки от осложнений коронавируса умерло 679 человек, а всего с начала пандемии – 326 112 человек.
Выздоровели 10 023 622 человека, в том числе 23 045 пациентов выписаны из больниц в течение последних суток.
Доминирует штамм Дельта
Новый штамм Омикрон зафиксирован в 64 из 85 регионов России. Его доля в новых случаях заражения почти не изменилась:
- на Дельту пришлось 51,9% заражений,
- на Омикрон,
- другие не господствующие штаммы – 48,1%.
Россияне не защищены против коронавируса
Напомним, в России вакцинируют против коронавируса лишь препаратами собственного производства. Одобренных вакцин ВОЗ и других регуляторов в РФ нет. При этом "Спутник" имеет сомнительную эффективность.
В частности, Всемирная организация здравоохранения и Евроагентство по лекарственным средствам до сих пор не дали разрешение на использование "Спутника V", ведь российская сторона так и не показала конечных данных относительно эффективности и безопасности вакцины.
Более того, британские спецслужбы заявили, что Россия похитила формулу коронавирусной вакцины, которую разработала компания AstraZeneca. Именно ее якобы использовали в РФ при разработке вакцины "Спутник V".
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