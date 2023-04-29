Россияне возбудили уголовное дело против депортированной 14-летней девочки из Украины

Россияне открыли уголовное дело против украинской 14-летней девочки, которую они украли из родного дома. Ребенок "виновен" только в том, что его хотят вернуть назад.

В эфире новостного телемарафона уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что россияне не хотят возвращать девочку в Украину, поэтому возбудили против нее судебное дело.

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Циничный поступок от российских военных преступников

Лубинец рассказал, что россияне похитили девочку с временно оккупированной территории и сознательно держат ее в плену. Когда Украина начала предпринимать шаги для того, чтобы вернуть ее, то оккупанты открыли против ребенка уголовное дело.

Мы показали (на заседании Совбеза ООН) фото этой девочки. Ей 14 лет, и ее забрали совершенно сознательно россияне. Они сознательно ее держат практически в плену. Ибо когда мы начали заниматься вопросом ее возвращения домой, то Россия якобы открыла там уголовное производство против нее.

– сказал он.

Кроме этого, россияне цинично утверждают, что не вернут ребенка до завершения "судебного дела". Известно, что девочку без разрешения родителей осматривали медики, а теперь к ней не допускают других детей.

Только вдумайтесь в цинизм: мама в Украине, она разыскивает своего ребенка, и россияне, зная это, придумывают какое-нибудь судебное дело – только для того, чтобы не отдать украинскую девочку,

– сказал он.

Лубинец требует создания специальной миссии ООН

Лубинец подчеркнул, что "глубокой обеспокоенности" ООН недостаточно. Нужно создать действенный механизм для возвращения домой депортированных Россией детей. К примеру, специальную миссию, которая поехала бы и забрала украинских детей с территории страны-агрессора.