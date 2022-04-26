Россияне похитили из Киевской области не менее 200 мирных граждан для "обменного фонда"

По данным Медийной инициативы по правам человека, российские оккупанты в Киевской области похитили по меньшей мере 200 мирных жителей для "обменного фонда". Украинцев вывозили на территорию России и даже пытали там.

Похищенных мирных жителей Киевской области оккупанты вывозили в Курскую, Брянскую, Белгородскую и Ростовскую области. Это удалось узнать после общения с теми, кого освободили из российского плена.

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Украинцев пытали

Оккупанты избивали похищенных украинцев. Кроме того, некоторых из них даже пытали электрическим током во время допросов. Также они взяли отпечатки пальцев и кровь на анализ.

Ожидаемо, что никаких решений суда или объяснений от захватчиков украинцы не получали. Похищенных мирных жителей заставляли даже с завязанными глазами подписывать документы.

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