Россияне на оккупированных территориях пытали украинцев до смерти: ООН собрала новые доказательства

Российские методы пыток на оккупированных территориях были настолько жестокими, что некоторые жертвы были замучены до смерти. ООН уже собрала дополнительные доказательства нарушения международных конвенций оккупантами.

Об этом заявил глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе. Он вместе с командой следователей посетил деоккупированные территории Херсонщины и Запорожья.

Смотрите также Каждому "светит" по 10 лет: кто из коллаборантов помогал оккупантам в организации "выборов"

ООН собрала доказательства

Мессе сообщил Совету ООН по правам человека в Женеве, что его команда собрала дополнительные доказательства факта пыток, которые совершали россияне на оккупированных территориях. Он подчеркнул, что пытки были масштабными и систематическими.

В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы,

– заявил Мессе.

К слову, комиссия Мессе установила, что пытки осуществляли в основном в так называемых "центрах содержания под стражей" и "следственных изоляторах", которыми руководили российские власти. Большинство жертв, погибших от рук оккупантов, по данным ООН, были партизанами и информировали ВСУ о действиях российских захватчиков.

Кроме того, ООН также собрала доказательства массовых изнасилований на оккупированных территориях. В частности, комиссия получила подтверждение, что только на оккупированной части правобережной Херсонщины россияне насиловали женщин от 18 до 83 лет. Более того, оккупанты заставляли семьи женщин сидеть в соседних комнатах и слушать, как над ними совершали насилие.

Отвечая на вопрос о количестве случаев такой пытки, закончившейся смертью на территории Херсонской и Запорожской областей, член комиссии Пабло де Грайфф ответил, что сейчас сложно назвать точное количество. Однако это число, по его словам, очень велико.

Какие пытки применяет Россия против украинцев

Специальный докладчик ООН по вопросам пыток и других форм жестокого, бесчеловечного обращения, наказания или действий, унижающих человеческое достоинство Элис Джилл Эдвардс в начале сентября посетила Киев. Она около недели собирала информацию о преступлениях пыток украинцев россиянами во время вторжения России, а также данные о расследовании таких дел.

Так, она установила, что в "стандартный" перечень пыток входят: