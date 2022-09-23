Россияне организовали в Казачьей Лопане на Харьковщине систему пыток
На Дергачевщине, что на севере Харьковской области, россияне пытали людей. Судьба многих местных жителей неизвестна.
Об этом рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко. Она отметила, что в Казачьей Лопане, что примерно 2 – 3 километра по железной дороге от россии, меньше разрушений, чем на другой части Харьковщины.
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"Села перед ней разбиты настолько, что некоторых улиц нет. Железнодорожный вокзал Казачьей Лопани был одним из штабов россиян. В частности, здесь были удмурты, осетины, буряты. Их якобы прислали на помощь российской армии. Однако там столь большое засилье пропаганды – от 9 мая и СССР до православных книг, где есть иконы царя николая", – рассказала журналистка.
Казачья Лопань после деоккупации / Фото Анны Черненко, 24 канал
До сих пор страдает от обстрелов
Как отметила Черненко, россияне разбили кафе в центре Казачьей Лопани. Оккупанты устроили обстрел, когда люди стояли в очереди за гуманитаркой. Погибли 6 человек, множество получили ранения. Захватчики воспользовались возможностью сказать, что это сделали ВСУ.
"Казачья Лопань стала местом, где базировалась так называемая администрация. Затем перебралась в Купянск и здесь оставили их так называемого заместителя. Там были советские плакаты, бутылки пива, портреты царя. Мне трудно сказать, как это все сочетается в их головах", – рассказала журналистка.
Она добавила, что населенный пункт постоянно подвергается обстрелам. До него россияне достают из танков, обстреливают из артиллерии.
Что оккупанты хранили в Казачьей Лопане / Фото Анны Черненко, 24 канал
Система пыточных
Черненко отметила, что в Казачьей Лопане была пыточная. По ее словам, там были самые жестокие условия из тех застенков, которые она увидела на освобожденных территориях Харьковщины.
В Казачьей Лопане я поняла, что россияне не просто издевались над нашими людьми, а устроили настоящую систему застенков. Когда есть место для содержания для многих людей, где их избивают, издеваются, насилуют, а затем, когда находят более-менее полезного перспективного заключенного, его передают в другое учреждение в Казачьей Лопане, а затем отправляют дальше, – пояснила корреспондентка.
Держали в клетках и заставляли смотреть на пытки других
Глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко рассказал, что россияне переоборудовали овощехранилища под застенки и в бесчеловечных условиях держали местных. Их заставляли давать показания, дискредитирующие органы государственной власти и ВСУ.
Тех, кто шел на сотрудничество, отпускали. Судьба других нам неизвестна. Предпринимателей и бизнесменов увозили в отдельную пыточную. Там работала федеральная служба безопасности россии, – отметил Задоренко.
Россияне обустроили сеть застенков / Фото Анны Черненко, 24 канал
Руководитель информационного отдела Дергачевского горсовета Александр Кулик показал главную застенку Казачьей Лопани. Здесь была камера-клетка, куда вмещали и несколько десятков человек.
"Здесь пытали непосредственно, а в другом помещение жили сами же. К счастью, ВСУ туда метко попали и уничтожили оккупантов. Людей привязывали скотчем, завязывали глаза, могли держать по несколько недель. Били током так, чтобы все видели или слышали люди, сидевшие в клетке", – рассказал Кулик.
Обратите внимание – какова деоккупированная Казачья Лопань на Харьковщине: смотрите видео