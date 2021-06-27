"Резиновая баба челлендж": россияне пробили дно и устроили заплыв на секс-куклах – видео 18+

В Ленинградской области России прошли крайне причудливые соревнования. Их участники сплавлялись по реке. Впрочем, не на байдарках или каяках, а на резиновых куклах.

На соревнования зарегистрировались около 600 участников, их поделили на 10 заплывов по 60 человек. Происходило это странное мероприятие под названием Bubble Baba Challenge 26 июня.

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Правила соревнований

Его участники сплавлялись по Лосевскому порогу на надувных женщинах, а болельщики на берегу их активно поддерживали. "Резиновая женщина – это не более, чем средство передвижения", – таков девиз соревнования.

Победителем становится тот, кто первым достигнет финиша и не потеряет куклу на дистанции. При регистрации каждый участник получал чип, с помощью которого должен был "чекиниться" на старте и финише.

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Сплавы на резиновых женщинах – многолетняя традиция

Впервые такие соревнования в России провели еще в 2003 году. С тех пор их организовывали ежегодно, вплоть до 2012 года. Впрочем, затем традиция прервалась, мероприятие запретили.

Как пояснили организаторы, это произошло из-за строительства мостов и по "другим административным причинам". В 2021 году на радость сотням "спортсменов" соревнования удалось восстановить.



Очередь на регистрацию в 2021 году / Фото "Бумага"