В оккупированных городах россияне вербуют школьников и "фильтруют" население: главное из Генштаба

В Генеральном штабе Украины рассказали о ситуации на фронте и оккупированных территориях. Российские захватчики продолжают наступление и обстрелы гражданского населения.

В Генштабе было отмечено, что есть угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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Россияне продолжают обстреливать Украину

В течение суток противник нанес по Украине 5 ракетных и 12 авиационных ударов, а также совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам населенных пунктов Голая Пристань и Херсон. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения.

Самая сложная ситуация в Донецкой области, где продолжаются тяжелые и интенсивные бои.

Однако враг также несет потери. За сутки Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши ракетчики и артиллеристы, в свою очередь, поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.

Что происходит на временно оккупированных территориях

Противник продолжает меры по принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях. В частности, в городе Кременная Луганской области работникам так называемых "государственных предприятий ЛНР", которые не находятся в очереди на получение российского паспорта, снижают зарплату на 30%.

На временно занятых территориях Херсонской области оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия. Для проведения проверок местного населения с проукраинской позицией в Новотроицкое прибыли сотрудники ФСБ.

В Херсонской области россияне вербуют школьников

Кроме того, для пополнения потерь в живой силе, кроме мобилизации, оккупанты также проводят пропагандистско-агитационную работу среди молодежи. В частности, в школах Скадовского района Херсонской области оккупанты создают кадетские классы с усиленной военной подготовкой.

Российские захватчики цинично обещают, что выпускникам этих классов будут якобы предоставлять льготы при поступлении на контрактную военную службу в виде назначения на сержантские должности.