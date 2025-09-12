Атака Польши российскими дронами: каким должен был бы быть ответ НАТО
- НАТО должно ответить на атаку российских дронов в Польше секторальными санкциями против России и увеличением поставок оружия Польше и Украине.
- Польша стянула 40 тысяч военных к границе с Беларусью, а НАТО вместе с Польшей усиливают наблюдение и укрепляют восточный фланг.
Реакция НАТО на российские дроны в Польше 10 сентября должна быть решительной. Альянс должен показать, что способен защищать территорию, а Польша и Украина – иметь необходимое оружие для обороны.
Публицист и специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире 24 Канала отметил, что ответ НАТО на нарушение Россией воздушного пространства Польши должен содержать несколько составляющих. Эти шаги – об усилении Польши и Украины и ослабление России.
Какой должна была бы быть реакция Альянса?
Во-первых – секторальные санкции против России. Во-вторых – вторичные санкции в отношении покупателей российской нефти и газа. В-третьих – поставки большего количества оружия Украине и Польше для самозащиты и для нанесения ударов по территории России.
То есть Украина должна получить больше наступательного оружия. Мы видели, что Еврокомиссия выделила почти мгновенно огромный кредит на усиление обороноспособности Польши для закупки оружия,
– сказал Юрий Богданов.
Он добавил, что сейчас реакция Европы заключается в подготовке нового пакета санкций. Виктор Орбан очень осторожно заметил, что нарушение суверенитета Польши недопустимо.
Богданов объяснил, что сейчас важно значительно усилить санкции против России так, чтобы ее экономика начала приходить в упадок. Нужно лишить страну возможности вести технологическую войну даже примитивным оружием, в частности дронами. Вашингтон должен активнее вводить санкции, усиливать давление и не полагаться на договоренности – потому что Владимир Путин понимает только язык силы.
Как НАТО отреагировало на провокацию со стороны России?
Марк Рютте заявил, что НАТО готово защищать свою территорию и призвал Владимира Путина остановить войну против Украины.
Альянс и Польша проводят консультации по статье 4.
Польша стянула 40 тысяч военных к границе с Беларусью. Там Россия и Беларусь готовятся к учениям у польской границы. Из-за этого и провокации со стороны России – НАТО и Польша усиливают наблюдение и укрепляют восточный фланг.