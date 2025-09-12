Реакция НАТО на российские дроны в Польше 10 сентября должна быть решительной. Альянс должен показать, что способен защищать территорию, а Польша и Украина – иметь необходимое оружие для обороны.

Публицист и специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире 24 Канала отметил, что ответ НАТО на нарушение Россией воздушного пространства Польши должен содержать несколько составляющих. Эти шаги – об усилении Польши и Украины и ослабление России.

Какой должна была бы быть реакция Альянса?

Во-первых – секторальные санкции против России. Во-вторых – вторичные санкции в отношении покупателей российской нефти и газа. В-третьих – поставки большего количества оружия Украине и Польше для самозащиты и для нанесения ударов по территории России.

То есть Украина должна получить больше наступательного оружия. Мы видели, что Еврокомиссия выделила почти мгновенно огромный кредит на усиление обороноспособности Польши для закупки оружия,

– сказал Юрий Богданов.

Он добавил, что сейчас реакция Европы заключается в подготовке нового пакета санкций. Виктор Орбан очень осторожно заметил, что нарушение суверенитета Польши недопустимо.

Богданов объяснил, что сейчас важно значительно усилить санкции против России так, чтобы ее экономика начала приходить в упадок. Нужно лишить страну возможности вести технологическую войну даже примитивным оружием, в частности дронами. Вашингтон должен активнее вводить санкции, усиливать давление и не полагаться на договоренности – потому что Владимир Путин понимает только язык силы.

Как НАТО отреагировало на провокацию со стороны России?