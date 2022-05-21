Российские оккупанты ищут наркотики и коньяк своим командирам: перехват СБУ

СБУ перехватила очередной разговор российского оккупанта с его "заей". Захватчик пытается найти наркотики и алкоголь для своих командиров.

Пресс-служба СБУ отметила, что среди российских оккупантов, которые вторглись на территории Украины – полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности во вражеской армии и совершенно не скрывают своих "предпочтений".

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Среди российских захватчиков в Украине полно наркоманов. Судя по всему, это единственное, что держит вражескую армию "в тонусе" на войне в Украине,

– говорится в сообщении.

Более того запрещенное вещество российским захватчикам завозят без всяких утаений. Доказательства этого – в новом перехвате от СБУ.

На этот раз захватчик говорит "зае", чтобы она попросила "у Гурдина", чтобы тот забрал наркотики и привез их оккупанту. При этом враг даже конкретизирует: "наркоту, которую нам выдали".

Кроме того, российский оккупант упоминает, что у них есть денежный "общак". Из него нужно взять деньги и купить коньяк.

В СБУ подчеркнули, что делают все, чтобы смести захватчиков с украинской земли как можно быстрее.

Другие перехваты

В мае СБУ установила, что российские оккупанты делятся между собой "лайфхаком выживания". Захватчики жалуются, что каждый день становится все труднее и труднее. Украинские защитники и защитницы героически обороняют родную землю и наносят врагу значительные потери.

Чтобы хоть как-то выжить, россияне дошли до того, что простреливают себе ноги и надеются, что смогут вернуться домой. По данным СБУ, эта практика становится распространенной среди захватчиков.

Оккупанты надеются, что госпитализация станет их билетом обратно в Россию.

"Даем оккупантам небольшое дополнение "лайфхаку": не теряйте время – стреляйтесь из своего оружия, пока не поздно",

– отметили в СБУ.

В перехваченных разговорах оккупанты также жалуются, что количество ликвидированных растет. Украинские герои превратили дни российских захватчиков в "ад и ужас".

В одном из разговоров враг жалуется другу, что выживал как мог. Между тем, половины батальона уже нет. А командир – убит. Кроме того, захватчики потеряли немало машин. Их уничтожили украинские защитники и защитницы.

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