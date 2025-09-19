Воздушное пространство Эстонии 19 сентября нарушили 3 российских МиГа. Власти страны назвали эту ситуацию "беспрецедентно жесткой" и призвали к ответу России.

Политолог Олег Саакян рассказал в эфире 24 Канала, что подобный случай был в Турции в 2015 году. Тогда российская авиация на несколько секунд залетела на территорию страны, но ответ за это был совсем другой.

К теме Российские МиГ-31 залетели в Эстонию: офицер ВСУ предположил, почему их не сбивали

Как может ответить НАТО?

После предупреждения Турция прибегла к действиям в отношении России. Она сбила российский самолет. В Европе, к сожалению, даже не делают России предупреждений. Это одна из основных ошибок, которая побуждает страну-агрессора к новым провокациям. Ведь никакого ответа Владимир Путин не чувствует. Россию не наказали ни за дроны, ни за самолеты, ни за кибероперации.

Если Европа не перейдет из доктрины сдерживания к доктрине ответов, то это будет провоцированием России. Это тактика тысячи маленьких "порезов",

– сказал политолог.

Некоторые из них пугают часть европейских рядовых граждан, избирателей. Они будут голосовать за праворадикальные, леворадикальные силы, просить "не втягивать их в войну". Ведь именно этот тезис пропагандисты пытаются вложить в головы людей.

Другие страны можно рассорить на фоне поддержки Украины. Например, Виктор Орбан открыто говорил, что дроны, которые залетели в Польшу, якобы спровоцировала помощь Украине.

Есть много других вещей, которые относятся к гибридным методам ведения войны. Если на каждый из них не отвечать, потому что они не смертельны, то в конце концов можно оказаться в ситуации, когда уже и ответ не будет иметь смысла. Именно такими "порезами" Россия хочет достичь своих целей,

– подчеркнул Олег Саакян.

Сейчас Россия не получила ответа. Например, если бы после этого залетели самолеты в российское воздушное пространство, то интересно, что бы делала вражеская ПВО. Или если бы Запад дал Украине ракету, чтобы она напугала оккупантов.

"Тогда в Кремле думали бы больше, есть ли смысл устраивать такие провокации, если после этого они теряют самолеты, аэродромы, инфраструктуру", – добавил политолог.

Даже можно просто предупредить и в следующий раз действительно сбить вражеский самолет. Это поставит Россию перед выбором, действительно ли стоит провоцировать и нарушать воздушное пространство.

Российские самолеты в Эстонии: главное