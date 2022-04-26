В Рубежном оккупанты отправляют женщин шпионить за ВСУ, угрожая расстрелять их детей

В Рубежном Луганской области продолжаются тяжелые бои. ВСУ успешно держат оборону и отбивают атаки врагов, не давая им продвинуться вглубь города.

Поэтому на временно оккупированной части города россияне похищают детей, чтобы использовать их матерей в своих целях.

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Как оккупанты посылают женщин "шпионить"

Женщин, чьих детей похищают, заставляют разведывать местонахождение украинских военных, угрожая расстрелом их детям.

Матери посылают на позиции под видом того, что им нужна гуманитарная помощь или продукты. За это время они должны рассмотреть, как устроены позиции украинских защитников и передать информацию оккупантам.

Если женщины этого не сделают, то они угрожают расстрелять детей,

– рассказал Гайдай.

Ситуация в Луганской области остается сложной

Ранее Гайдай рассказал, что ситуация в Луганской области остается тяжелой. Враг понимает, что не может прорвать оборону, поэтому продолжает обстреливать города из тяжелых калибров и авиации, пытаясь просто стереть с лица земли и создать пустыню, по которой можно будет пройти.

Но такая тактика наносит урон не только инфраструктуре региона, но и ведет к значительным потерям россиян. Поскольку они не могут прорвать наземную оборону, враг продвигается очень медленно. Гайдай отметил, что это время играет на пользу украинским защитникам, поскольку международные партнеры продолжают поставлять тяжелое оружие. Когда его будет достаточно, ВСУ пойдет в контрнаступление.

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