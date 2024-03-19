СБУ сообщила о подозрении двум соратницам Путина, которые депортировали украинских детей в Москву

СБУ задокументировала преступления депутата госдумы России Яны Лантратовой и ее сообщницы Инны Варламовой – жены главы фракции в федеральном собрании России Сергея Миронова. Они причастны к депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

Россиянки вывезли детей, подделав документы об их состоянии здоровья. Обе женщины входят в близкое окружение Путина.

Смотрите также "Сливали" наших и искали остатки тел оккупантов: СБУ разоблачили отца и сына, которые работали на ФСБ

Злоумышленницы вывезли детей из детдома в Херсоне

По данным следствия, в конце августа 2022 года Лантратова и Варламова под видом официального визита прибыли в оккупированный Херсон с целью определения конкретных детей для депортации. Они осмотрели воспитанников оккупационного заведения, который был незаконно создан на базе Херсонского областного дома ребенка.

После этого женщины организовали депортацию девочки 11 месяцев и почти двухлетнего мальчика. Детей незаконно вывезли в Москву под предлогом прохождения дополнительного обследования в больнице.

В то же время установлено, что по состоянию здоровья они не нуждались в дополнительном обследовании и лечении. А значит для их депортации в Россию не было объективных причин.

После деоккупации Херсона правоохранители провели обыски в Доме ребенка, где и обнаружили фиктивные документы о вывозе несовершеннолетних в с подписями Лантратовой и Варламовой.

Детям выдали российские свидетельства о рождении

По информации следствия, сейчас украинским детям выдали свидетельства о рождении российского образца.

в Офисе Генпрокурора отметили – действия России по принудительной депортации украинских детей, предоставление им российского гражданства и передачи на воспитание в российские семьи грубо нарушают нормы международного права.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обеим фигуранткам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины:

нарушение законов и обычаев войны,

принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортация лиц, находящихся под защитой, с оккупированной территории на территорию оккупационного государства, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В СБУ уточнили, что поскольку злоумышленницы находятся на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности.