Одно из польских изданий проанализировало комментарии в соцсетях и на основе этого выдало, что 38% поляков обвиняют Украину в атаке российскими беспилотниками. Есть вопросы относительно правдивости этих данных. Но в Польше пытается работать российская пропаганда.

Об этом 24 Каналу рассказал украинский дипломат, бывший посол Украины в Польше, экс-министр иностранных дел Андрей Дещица. По его словам, некоторые поляки действительно могут обвинять Украину в странных вещах. Но все это – влияние российской пропаганды

К теме Польша впервые отбивалась от российских "Шахедов": все, что известно

Как Россия пытается влиять на Польшу?

Как отметил Дещица, там есть некоторые эксперты и политики, которые любят Россию. По их мнению, национальные интересы или безопасность Польши находятся под угрозой из-за того, что идет война. Однако они почему-то забывают, что ее начала Россия.

Вполне вероятно, что такие голоса иногда будут звучать в Польше. Но есть надежда, что они не будут иметь влияния на принятие решений.

Прежде всего на принятие тех решений, которые касаются национальной безопасности и обороны Польши. Конечно, что Россия попытается разыграть свою карту. В Польше есть крайне правые силы, которые будут муссировать эти темы. Но мы не должны быть участниками этой пропаганды,

– сказал Дещица.

К сожалению, в Польше была антиукраинская истерия, которая началась во время президентской избирательной кампании. Ее нужно завершать.

Польша хорошо знает свою историю. И виновником всех бед в Польше была Россия. Вспомним о разделе, оккупации и так далее. Только в сотрудничестве с нашими партнерами можно будет создать серьезный фундамент для реализации правила, которое известно и в Польше, и в Украине. Без свободной и независимой Украины невозможна свободная и независимая Польша. И наоборот,

– отмети Дещица.

Российские беспилотники в Польше: кратко