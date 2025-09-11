Экс-глава МИД ответил, действительно ли большинство поляков обвиняют Украину в атаке дронов
- Была информация, что 38% поляков обвиняют Украину в атаке российскими беспилотниками. Но есть много вопросов относительно правдивости этого "исследования".
- В Польше действительно пытается работать российская пропаганда. И кто-то даже подпадает под ее влияние.
- Украинский дипломат, бывший посол Украины в Польше, экс-министр иностранных дел Андрей Дещица рассказал о ситуации в Польше.
Одно из польских изданий проанализировало комментарии в соцсетях и на основе этого выдало, что 38% поляков обвиняют Украину в атаке российскими беспилотниками. Есть вопросы относительно правдивости этих данных. Но в Польше пытается работать российская пропаганда.
Об этом 24 Каналу рассказал украинский дипломат, бывший посол Украины в Польше, экс-министр иностранных дел Андрей Дещица. По его словам, некоторые поляки действительно могут обвинять Украину в странных вещах. Но все это – влияние российской пропаганды
Как Россия пытается влиять на Польшу?
Как отметил Дещица, там есть некоторые эксперты и политики, которые любят Россию. По их мнению, национальные интересы или безопасность Польши находятся под угрозой из-за того, что идет война. Однако они почему-то забывают, что ее начала Россия.
Вполне вероятно, что такие голоса иногда будут звучать в Польше. Но есть надежда, что они не будут иметь влияния на принятие решений.
Прежде всего на принятие тех решений, которые касаются национальной безопасности и обороны Польши. Конечно, что Россия попытается разыграть свою карту. В Польше есть крайне правые силы, которые будут муссировать эти темы. Но мы не должны быть участниками этой пропаганды,
– сказал Дещица.
К сожалению, в Польше была антиукраинская истерия, которая началась во время президентской избирательной кампании. Ее нужно завершать.
Польша хорошо знает свою историю. И виновником всех бед в Польше была Россия. Вспомним о разделе, оккупации и так далее. Только в сотрудничестве с нашими партнерами можно будет создать серьезный фундамент для реализации правила, которое известно и в Польше, и в Украине. Без свободной и независимой Украины невозможна свободная и независимая Польша. И наоборот,
– отмети Дещица.
Российские беспилотники в Польше: кратко
- В ночь на 10 сентября по меньшей мере 19 российских беспилотников атаковали Польшу. Там привлекли истребители F-16 и F-35 к сбиванию вражеских дронов.
- По данным польских СМИ, один из российских дронов обнаружили вблизи военной базы. Никакого вреда от падения беспилотника не было. Это произошло в населенном пункте Нове-Място-над-Пилицей в Груецком уезде возле Варшавы
- По итогам российской атаки по Польше НАТО активировало 4 статью. Она предусматривает консультации с союзниками, если страна находится под угрозой. Но это не статья 5, где говорится о коллективной обороне.