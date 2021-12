Сирия заявила, что якобы Израиль атаковал ее порт

СМИ Сирии сообщили об авиаударах со стороны Израиля. Это якобы произошло утром во вторник, 7 декабря.

Сирия заявила, что Израиль атаковал сирийский порт Латакия с помощью ракет. Также говорится, что сирийская противовоздушная оборона отразила атаку.

Атаку якобы направили на контейнерную платформу порта. По данным местных СМИ, в результате загорелся ряд контейнеров.

Информации о жертвах или пострадавших в результате атаки нет.

Впоследствии СМИ сообщили, что вскоре пожарным удалось взять пламя под контроль.

Авиаудары 23 ноября

СМИ 23 ноября сообщили об обстреле центрального региона Сирии. Это произошло около 13:26.

По данным СМИ, обстрел зафиксировали со стороны северо-востока Бейрута.

Жертвами стали 2 местных жителей. Кроме того, еще по меньшей мере 7 человек пострадали. Среди них – 6 военных и один гражданский.

В сообщениях СМИ также говорится, что обстрел нанес немалый материальный ущерб.

Об обстреле также сообщали 17 ноября. Тогда говорилось, что 2 ракеты долетели до пустого здания, расположенного к югу от Дамаска.

Гражданская война в Сирии началась еще в 2011 году. Противостояние продолжается до сих пор. С тех пор Израиль периодически обстреливает объекты сирийских войск и их союзников, в частности проиранских формирований. Такими действиями Израиль хочет предотвратить усиление позиций Ирана. Он помогает деньгами и оружием на территории Сирии.

