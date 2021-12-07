Сирия заявила, что якобы Израиль атаковал ее порт
Источник:AFP
СМИ Сирии сообщили об авиаударах со стороны Израиля. Это якобы произошло утром во вторник, 7 декабря.
Сирия заявила, что Израиль атаковал сирийский порт Латакия с помощью ракет. Также говорится, что сирийская противовоздушная оборона отразила атаку.
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Атаку якобы направили на контейнерную платформу порта. По данным местных СМИ, в результате загорелся ряд контейнеров.
Информации о жертвах или пострадавших в результате атаки нет.
Впоследствии СМИ сообщили, что вскоре пожарным удалось взять пламя под контроль.
Авиаудары 23 ноября
- СМИ 23 ноября сообщили об обстреле центрального региона Сирии. Это произошло около 13:26.
- По данным СМИ, обстрел зафиксировали со стороны северо-востока Бейрута.
- Жертвами стали 2 местных жителей. Кроме того, еще по меньшей мере 7 человек пострадали. Среди них – 6 военных и один гражданский.
- В сообщениях СМИ также говорится, что обстрел нанес немалый материальный ущерб.
- Об обстреле также сообщали 17 ноября. Тогда говорилось, что 2 ракеты долетели до пустого здания, расположенного к югу от Дамаска.
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Публикация AFP
Israeli air strikes hit the Syrian port of Latakia early Tuesday, according to Syrian state media, in a rare attack targeting key facilities.