Врачи в основном выехали, а оккупанты не доставили ни одной коробки медикаментов, – Федоров

Ситуация в медицинской сфере на временно оккупированных территориях критическая. В частности из Мелитополя выехало большинство врачей, а лекарств не хватает.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Оккупанты не только не завозят никаких медикаментов в Мелитополь, но и не позволяют украинским волонтерам завозить их.

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Большинство медиков выехали

Мэр Мелитополя отметил, что почти на всех временно оккупированных территориях ситуация примерно одинаковая, однако в небольших городах в большинстве своем закрыты больницы. Причиной этого является то, что большинство медиков выехало.

Например, в городе Мелитополь выехали более 50% врачей. И оставшиеся сегодня действительно спасают наших жителей, но им, конечно, не хватает медикаментов. За последние 7 месяцев россияне не доставили в мелитопольские больницы ни одной коробки медикаментов,

– подчеркнул Федоров.

Кроме того, мэр рассказал, что месяц назад оккупанты заблокировали не разрешили завести на временно оккупированную территорию медикаменты из Запорожья.

По словам Ивана Федорова, за считанные недели в Мелитополе могут закончиться расходные материалы для гемодиализа. Это приведет к тому, что местные жители, которым необходима эта процедура, будут обречены на смерть или будут вынуждены уехать. Однако выехать с временно оккупированных территорий сейчас чрезвычайно сложно.

Оккупанты требуют от местных жителей кровь

Из-за большого количества раненых оккупантам необходима кровь для переливания. Иван Федоров рассказал, что россияне в телеграмм-каналах запустили агитацию для местных становиться донорами, однако на эти призывы люди не реагируют. Поэтому захватчики фактически заставляют работников коммунальных предприятий и учреждений становиться донорами.

Также мэр отметил, что оккупанты пытались заставить местных медиков работать в своих военных госпиталях, однако никто не соглашается. Правда, среди медиков есть коллаборанты, сотрудничающие с россиянами в административной сфере.

Следует заметить, что Мелитополь с конца февраля этого года находится во временной российской оккупации.

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