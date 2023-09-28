"Тра***ть, а потом – задушить": Арестович попал в новый скандал, на него заявили в полицию

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович на закрытых "психологических" семинарах учит мужчин сексизму и насилию в отношении женщин. В своих заявлениях он откровенно презирает женщин и склоняет обращаться с ними жестоко. О его "наставлениях" уже проинформированы правоохранители.

В частности, Арестович называет женщин "расколотыми существами, которые себе не принадлежат" и которых хочется "задушить". Соответствующие отрывки из его платных семинаров опубликовали Яна Брензей и Эмма Антонюк на своем ютуб-канале. 24 Канал собрал детали скандала, реакцию сети и ответ самого Арестовича.

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Насилие в отношении женщин – позиция Арестовича

«Мальчики, пока нас девочки не слышат, и мы можем с вами нормально и откровенно поговорить. Вот скажите, что хочется сделать с этими существами? Задушить! Причем душить, не отпуская. Сначала, конечно, хочется тр**нут, а когда надоест, или привыкли, или наелись – дальше хочется задушить на*рен, чтобы ее никогда не было. И после этого года три не размыкать пальцев, пока гарантированно не задушишь. С этим их нытьем, с тревожностью, с попытками контролировать, кастрировать, никуда не пускать ", – говорит он.

Во время семинара Арестович расставляет четкую иерархию между женщиной и мужчиной.

"Женщина, как говорил мой один знакомый, на мужчину должна смотреть, как на идола. И периодически вымазывать своей жертвенной кровью ему губы", – говорит он.

Семинар пропитан сексизмом

Далее бывший советник рассказывает, что женщины – "неуравновешенные", а любой спор с ними можно разрешить материально.

"В момент, когда женщина на вас кричит, царапает, пытается выпить все соки, сделать вас виноватым и говорит: "Скажи, хоть что-нибудь, сволочь!". Что вы должны делать? Вариантов несколько – отойти подальше, бросить кошелек, сказать "Иди, купи себе все, что хочешь". Вариант два – обнять ее молча. И вариант три – обнять и тра**ть", – заявляет он.

А затем добавляет, что, несмотря на уголовную ответственность, это "долговременное удовольствие".

Как реагирует общество

В комментариях под видео многие украинцы выразили свое недовольство и шок от этих заявлений и семинаров.

"После таких слов должна подключаться полиция и СБУ. Человек на миллионы транслирует призыв к насилию, какой ужас", – написала Juliya Vodolaskaya.

"По-моему, такого рода семинары, курсы, книги – это то, как мужчины, такие как Арестович, когтями цепляются за идею тотальной власти и пещерного патриархата. Буквально последние конвульсии этого мировоззрения, женщинам кричат во все уши, что ты, если независима и не прислуживаешь мужу – то служишь дьяволу. Арестович прав, новая фаза жизни человечества наступила, но он на нее не перешел", – написала в комментариях Олеся Кошкина.

Блогер Жданя раскритиковала слова Арестовича в своем видео в TikTok, призвав людей распространять эту информацию.

"Очень жаль, что он так высказывается только на своих закрытых семинарах. И делает это в Украине. Видите? В Украине можно так говорить об огромной части общества, призывать к насилию в отношении женщин и ты не будешь за это наказан. В любом другом развитом государстве он уже отвечал бы за свои слова", – отреагировала она.

На Арестовича заявили в полицию

Народный депутат от "Голоса" Инна Совсун заявила, что написала заявление в правоохранительные органы на бывшего советника ОП Алексея Арестовича. Она считает недопустимыми подобные сексистские заявления.

"Признаюсь, у меня не хватило нервов посмотреть видео этого, хмм, семинара. Но, читая расшифровку, мне это очень напомнило о преступлениях граждан на оккупированных территориях", – пишет депутат.

Она уточнила, что написала заявление о совершении Алексеем Арестовичем уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 300 Уголовного кодекса: распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.

"И если какой-то участник этого "семинара" потом попытается задушить женщину, тогда те, кто постоянно приглашал Арестовича на телемарафон, должны знать, что это и их ответственность", – добавила Совсун.

Реакция Арестовича

Причем сам Арестович сначала продолжал хайповать: у себя в соцсетях он иронизировал, что ситуация с его высказываниями получила такую огласку. И сделал это в привычной для себя сексистской манере, опубликовал якобы комментарий одной из женщин, которая хотела бы, чтобы ее "придушили".

Впрочем, впоследствии, вероятно, после того, как он узнал о заявлении в отношении себя в правоохранительные органы, он таки заявил, что его слова извращены и вообще он находился в актерском образе, когда рассказывал, что женщин нужно душить.

А еще Арестович пообещал "юридические последствия" для авторов видео о нем.