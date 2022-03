Сколько денег поступило на счета НБУ для поддержки украинской армии и граждан

Украина уже 10 день оказывает решительное сопротивление российским оккупантам. Между тем, на счета НБУ для поддержки Вооруженных Сил Украины поступают миллиарды гривен финансовой помощи.

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что по состоянию на 4 марта на счете, который Нацбанк открыл для благотворительных взносов для помощи украинцам, пострадавшим от военных действий, находится около 42 миллионов гривен. Вместе с тем, в общей сложности на счета для помощи мирным украинцам и ВСУ было перечислено около 8 миллиардов гривен.

Кто присылает финансовую помощь

Отмечается, что каждая десятая гривна на таких счетах поступает из-за границы. Так, около 800 миллионов из 8 миллиардов гривен – это помощь небезразличных иностранцев и украинской диаспоры.

Средства поступают от граждан и предприятий в Украине, от иностранных правительств и учреждений, в частности:

США;

Великобритании;

Польши;

Германии;

Швеции;

Финляндии;

Чехии;

Китая;

Франции;

Канады и многих других стран.

Марина Лазебная напомнила, что средства, поступающие на гуманитарный счет НБУ, будут использованы для поддержки граждан Украины, наиболее пострадавших от войны:

обеспечение их едой и питьевой водой, одеждой и обувью, средствами гигиены и товарами первой необходимости;

обеспечение лекарством и медицинскими препаратами;

обустройство мест для размещения граждан, которые из-за боевых действий покинули место своего проживания;

предоставление единовременной денежной помощи;

удовлетворение других первоочередных потребностей людей.

Официальные реквизиты

Добавим, что переводить деньги для гуманитарной помощи с банковской карты можно мгновенно по ссылке.

Реквизиты для зачисления средств в национальной валюте (гривне):

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA823000010000032302338301027

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

Для зачисления средств в EUR:



BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX

IBAN DE05504000005040040066

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany



Для зачисления средств в USD:



BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027



Для зачисления средств в GBP:



BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: National Bank of Ukraine

SORT CODE: 60-92-42

ACCOUNT NUMBER: 0080033041

GB52CHAS60924280033041

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

