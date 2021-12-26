В Словакии при загадочных обстоятельствах умер украинец: родные опровергают версию самоубийства

В Словакии 17 декабря нашли тело 28-летнего украинца Павла Куропася. Местные правоохранители списывают все на самоубийство, однако и родные, и друзья мужчины отказываются в это верить.

Журналисты 24 канала пообщались с другом погибшего украинца Михаилом Босым, который рассказал детали трагедии.

Важно Украинец в Польше умер во время задержания: причастны ли полицейские

Украинец отправился на заработки в Польшу

Павел был родом из города Мостиск Львовской области. Мужчина неоднократно ездил на заработки в соседнюю Польшу. Это продолжалось в течение последних 6 лет. По словам друга Михаила, последняя поездка Павла также была рабочей.

"Он, как заробитчанин, делал визу, ехал на пол года в Польшу и возвращался в Украину. И так ездил уже более 6 лет", – вспомнил Михаил.

Павел Куропась (слева) с другом Михаилом / Фото предоставлено Михаилом Босым

Родные не знают, как Павел попал в Словакию

Михаил и Павел созванивались регулярно, и, как утверждает друг погибшего, все это время он находился в Польше. Вдруг 10 декабря связь оборвалась.

Мы говорили с ним почти каждый день, и он находился в Польше. После 10 декабря связь оборвалась. Мы не знаем как он попал в Словакию,

– рассказал друг Павла.

Предполагают, что он возвращался домой через Словакию. Но город Мостиск расположен возле Польши и делать крюк через Словакию ему было нелогично.

Город Мостиск, куда должен был вернуться Павел: карта

На днях к родителям Михаила наведались украинские правоохранители. Они и сообщили жуткую весть. Однако больше деталей полицейские рассказать не смогли.

Почему родные отвергают версию самоубийства

Словацкие правоохранители заявили, что мужчина якобы покончил с собой. Но предпосылок для этого родные не видели. Учитывая тот факт, что Павел ехал с заработков и, вероятно, вез с собой деньги, на ум приходит версия о преднамеренном убийстве.

Есть версия, что он просто вышел из поезда, потому что у него была пересадка, и его убили из-за денег. Извините, ну не мог он выйти с двумя мужиками покурить и, чтобы то было самоубийство. Он тоже не был идиотом,

– добавил Михаил.

Стоит отметить, что, предварительно, на теле украинца нашли ножевые ранения. Кроме жуткого известия о потере сына, родные мужчины столкнулись с еще одной ужасной ситуацией. Родители не могут забрать его тело, ведь ни посольство, ни страховая компания, в которой страховался Михаил, не способствуют репатриации его тела на родину. Друг отметил, что родные попытаются самостоятельно вернуть тело погибшего в Украину.

24 канал пытается связаться с представителями украинского посольства в Словакии для разъяснения ситуации. Мы дополним этот материал, когда получим больше информации о трагедии.

Журналисты 24 канала выражают искренние соболезнования родным и близким Павла Куропася...