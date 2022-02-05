СМИ уличили невестку пропагандиста Кремля Киселева в съемках в порно

Сын российского пропагандиста Дмитрия Киселева женился еще в 2020 году. Однако в СМИ появилась информация о том, что избранница Глеба Киселева – порноактриса.

Самым ироничным в ситуации является то, что невестка главного пропагандиста Кремля снималась не в обычном, а лесбийском порно. В то же время ее тесть – ярый гомофоб.

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Ролики с невесткой пропагандиста до сих пор в доступе

Сам Дмитрий Киселев известен своим негативным отношением к ЛГБТ как человек, который призвал запретить им донорство крови и спермы, штрафовать за пропаганду и вообще защищать "Русский мир". Однако в эти границы не вписывается Олеся – жена его сына Глеба.



Свадьба Глеба Киселева и Олеси / Фото из инстаграма девушки

О сыне пропагандиста известно очень мало, кроме того, что он работает в одном из российских медиа проектов и является владельцем торгового бренда COCK T'est BELLE. Об Олесе известно несколько больше, ведь ролики с ней до сих пор есть в открытом доступе на порносайтах.



Невестка Киселева Олеся / Фото из инстаграма девушки

Себя невестка пропагандиста называет парикмахером-стилистом и ведет собственный блог, который посвящен путешествиям. С Глебом Киселевым, как она сама рассказывает, познакомилась в интернете. Знает ли о прошлом своей невестки сам пропагандист – СМИ пока не выяснили.

Что известно о Дмитрии Киселеве

Дмитрий Киселев сейчас является одним из главных пропагандистов Кремля. Именно ему принадлежат легендарные высказывания про "радиоактивный пепел" и "совпадение". В прошлом несколько лет работал в Украине и довольно тепло о ней отзывался, однако с началом агрессии Кремля против Украины в 2014 году стал автором фейков о нашем государстве.

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