ЗМІ викрили невістку пропагандиста Кремля Кисельова у зйомках у порно

Син російського пропагандиста Дмитра Кисельова одружився ще у 2020 році. Однак у ЗМІ з'явилася інформація про те, що обраниця Гліба Кисельова – порноакторка.

Найіронічнішим у ситуації є те, що невістка головного пропагандиста Кремля знімалася не у звичайному, а лезбійському порно. Водночас її тесть – затятий гомофоб.

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Ролики з невісткою пропагандиста й досі в доступі

Сам Дмитро Кисельов відомий своїм негативним ставленням до ЛГБТ як людина, яка закликала заборонити їм донорство крові та сперми, штрафувати за пропаганду та загалом захищати "рускій мір". Однак в ці межі не вписується Олеся – дружина його сина Гліба.



Весілля Гліба Кисельова й Олесі / Фото з інстаграму дівчини

Про сина пропагандиста відомо дуже мало, крім того, що він працює в одному з російських медіапроєктів та є власником торгового бренду COCK T'EST BELLE. Про Олесю відомо дещо більше, адже ролики з нею досі є у відкритому доступі на порносайтах.



Невістка Кисельова – Олеся / Фото з інстаграму дівчини

Себе невістка пропагандиста називає перукарем-стилістом та веде власний блог, який присвячений подорожам. З Глібом Кисельовим, як вона сама розповідає, познайомилася в інтернеті. Чи знає про минуле своєї невістки сам пропагандист – ЗМІ поки не з'ясували.

Що відомо про Дмитра Кисельова

Дмитро Кисельов зараз є одним із головних пропагандистів Кремля. Саме йому належать легендарні вислови про "радіоактивний попіл" і "совпадєніє". У минулому кілька років працював в Україні та доволі тепло про неї відгукувався, однак з початком агресії Кремля проти України у 2014 році став автором фейків про нашу державу.

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