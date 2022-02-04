Иностранные коллеги сообщили украинским стражам порядка, что в интернете распространяется порнографическое видео и фото. На нем изображены 2 малолетние девочки, вероятно из Украины.
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Как действовала злонамеренная схема
Следствие установило, что детям 9 и 11 лет. Женщина действовала вместе со своей несовершеннолетней знакомой.
Злоумышленницы придумывали сексуальные сцены и заставляли детей участвовать в таких съемках. Тогда произведенные порнографические видеофайлы распространялись за деньги через Интернет.
Правоохранители уже решают, какую меру пресечения избрать. Продолжаются следственные действия, за преступление женщинам грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.
Похожие случаи в Украине
- В Киевской области следствие подозревает мать и ее любовника в ужасном преступлении в отношении своих детей. Известно, что они их насиловали. Злоумышленников уже задержали, им также инкриминируют производство детской порнографии.
- В черкасах также разоблачили 23 человека, которые производили детское порно. Среди них была мать, привлекавшая к контенту порнографического характера собственных малых дочерей.
- Еще более жуткое преступление произошло в Днепре. Там мужчина 17 лет насиловал малолетних детей. Преступления снимал на видео и публиковал в сети. Его за это уже осудили.