Спецоперация имела условное название "Паутина". В результате начались расследования по 20 уголовным делам.

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В Черкассах мать снимала порно с дочерьми

Разоблачили жительницу Черкасс, которая создавала порноконтент с участием двух своих дочерей. Девочкам было по 6 и 8 лет. Снятые видео женщина продавала в интернете.

Более того, мать предлагала своему знакомому вступать в интимные отношения с ее дочерьми за деньги. Женщину задержали. Ей сообщили о подозрении, а детей забрали в центры социально-психологической реабилитации.

Правоохранители провели обыски / Фото Офиса генпрокурора

Киевлянин насиловал 5-летнюю девочку

Задержали жителя Киева, который насиловал 5-летнюю дочь своей знакомой. Он снимал с ней детское порно.

В Одессе четверо местных загружали и сбывали подобный контент на закрытых форумах.

Кроме того, разоблачили и жителей Ивано-Франковской, Донецкой, Житомирской и Закарпатской областей, которые распространяли детскую порнографию в интернете.

Разоблачили 23 человек / Фото Офиса генпрокурора

В общей сложности провели 27 обысков. Изъяли 10 терабайтов противоправного контента и компьютерную технику. Установлены 23 человека, которые могут быть причастны к изготовлению детского порно. Двоим из них уже сообщили о подозрении и избрали меры пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

Нашли деньги / Фото Офиса генпрокурора