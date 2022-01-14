Спецоперация имела условное название "Паутина". В результате начались расследования по 20 уголовным делам.
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В Черкассах мать снимала порно с дочерьми
Разоблачили жительницу Черкасс, которая создавала порноконтент с участием двух своих дочерей. Девочкам было по 6 и 8 лет. Снятые видео женщина продавала в интернете.
Более того, мать предлагала своему знакомому вступать в интимные отношения с ее дочерьми за деньги. Женщину задержали. Ей сообщили о подозрении, а детей забрали в центры социально-психологической реабилитации.
Правоохранители провели обыски / Фото Офиса генпрокурора
Киевлянин насиловал 5-летнюю девочку
Задержали жителя Киева, который насиловал 5-летнюю дочь своей знакомой. Он снимал с ней детское порно.
- В Одессе четверо местных загружали и сбывали подобный контент на закрытых форумах.
- Кроме того, разоблачили и жителей Ивано-Франковской, Донецкой, Житомирской и Закарпатской областей, которые распространяли детскую порнографию в интернете.
Разоблачили 23 человек / Фото Офиса генпрокурора
В общей сложности провели 27 обысков. Изъяли 10 терабайтов противоправного контента и компьютерную технику. Установлены 23 человека, которые могут быть причастны к изготовлению детского порно. Двоим из них уже сообщили о подозрении и избрали меры пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.
Нашли деньги / Фото Офиса генпрокурора