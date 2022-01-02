Женщине сообщили о подозрении по факту распространения порнографии. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
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Блогерша продавала обнаженные фото в интернете
Согласно досудебному расследованию – с 2020 года по 18 сентября 2021 года женщина изготовляла и распространяла материалы порнографического характера.
Незаконные действия она совершала дома. Люди за деньги могли купить порнографию на сайте Only Fans.
Мужчина, имя которого не разглашают, зашел на сайт и совершил так называемую "оперативную закупку". В частности, известно, что:
- мужчина купил несколько интимных фото, где девушка была "полностью обнаженной и демонстрировала свои половые органы";
- кадры стоили от 330 до 1000 гривен.
Полиция обратилась в Голосеевский районный суд Киева, чтобы получить разрешение на продление досудебного расследования. Суд удовлетворил просьбу. Так называемой блогерше уже сообщили о подозрении по статье о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов.
Коротко о последних подобных инцидентах
- 15 декабря полиция разоблачила 56-летнего жителя Чернигова, который развращал и насиловал девушек от 13 до 20 лет. Это злоумышленник снимал на скрытую камеру. Ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что жителю Черкасской области сообщили о подозрении в развращении и изнасиловании 7-летней девочки. Более того, он распространял порноконтент с участием ребенка.
- 22 ноября во Львове суд оштрафовал женщину за распространение порнографии. Она публиковала в интернете откровенные фото и видео. За это женщина заплатит штраф в 17 тысяч гривен.
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