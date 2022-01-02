Женщине сообщили о подозрении по факту распространения порнографии. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Блогерша продавала обнаженные фото в интернете

Согласно досудебному расследованию – с 2020 года по 18 сентября 2021 года женщина изготовляла и распространяла материалы порнографического характера.

Незаконные действия она совершала дома. Люди за деньги могли купить порнографию на сайте Only Fans.

Мужчина, имя которого не разглашают, зашел на сайт и совершил так называемую "оперативную закупку". В частности, известно, что:

  • мужчина купил несколько интимных фото, где девушка была "полностью обнаженной и демонстрировала свои половые органы";
  • кадры стоили от 330 до 1000 гривен.

Полиция обратилась в Голосеевский районный суд Киева, чтобы получить разрешение на продление досудебного расследования. Суд удовлетворил просьбу. Так называемой блогерше уже сообщили о подозрении по статье о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов.

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