Жінці повідомили про підозру за фактом розповсюдження порнографії. Про це мовиться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Блогерка продавала оголені фото в інтернеті

Згідно з досудовим розслідуванням – з 2020 року по 18 вересня 2021 року жінка виготовляла та розповсюджувала матеріали порнографічного характеру.

Незаконні дії вона здійснювала вдома. Люди за гроші могли купити порнографію на сайті Only Fans.

Чоловік, ім'я якого не розголошують, зайшов на сайт та здійснив так звану "оперативну закупку". Зокрема відомо, що:

чоловік купив кілька інтимних фото, де дівчина була "повністю оголеною та демонструвала свої статеві органи";

кадри коштували від 330 до 1000 гривень.

Поліція звернулась до Голосіївського районного суду Києва, щоб отримати дозвіл на продовження досудового розслідування. Суд задовольнив прохання. Так званій блогерці уже повідомили про підозру за статтею про ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.

Зверніть увагу! За частиною 1 та 3 статті жінці загрожує штраф від 850 до 1700 гривень або арешт до 6 місяців, або обмеженням волі до 3 років, або ув'язнення до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Коротко про останні подібні інциденти

15 грудня поліція викрила 56-річного жителя Чернігова, який розбещував і ґвалтував дівчат від 13 до 20 років. Це зловмисник знімав на приховану камеру. Йому загрожує 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі.

У Офісі генпрокурора повідомили, що мешканцю Черкащини повідомили про підозру у розбещенні та ґвалтуванні 7-річної дівчинки. Ба більше, він поширював порноконтент за участі дитини.

22 листопада у Львові суд оштрафував жінку за розповсюдження порнографії. Вона публікувала в інтернеті відверті фото та відео. За це жінка сплатить штраф 17 тисяч гривень.

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