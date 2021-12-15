За інформацією прокуратури, обвинувальний акт щодо чоловіка за фактами зґвалтування, сексуального насильства та зберігання дитячої порнографії вже скерували до суду.
Читайте також На Черкащині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 7-річної родички
У Чернігові чоловік ґвалтував дівчаток
Встановлено, що 56-річний чернігівець упродовж 2018 – 2021 років вчинив низку статевих злочинів щодо дівчат віком від 13 до 20 років,
– йдеться у повідомленні.
Під час слідства правоохоронці встановили, що чоловік
- тричі зґвалтував дівчат віком 17 – 20 років,
- двічі вступав у статеві відносини з 15-річною дівчиною,
- розбещував 13-річну дівчинку,
- зберігав у своєму домі дитячу порнографію.
Зловмисник використовував складне становище дітей
Чоловік знайомився з дівчатами, які перебували у складних життєвих обставинах, та пропонував їм прибирати його будинок за гроші.
Далі він робив пропозицію вступити з ним в інтимні стосунки, теж за гроші. Якщо дівчата відмовлялися, зловмисник застосовував до них фізичний та психологічний примус.
Крім того, він приховано фільмував факти наруги над підлітками.
Чоловік – під вартою
Під час обшуків у будинку чоловіка знайшли комп'ютерну техніку та багато відеоматеріали. У липні 2021 року його взяли під варту. Тепер Деснянський районний суд Чернігова розгляне кримінальне провадження.
Зловмиснику загрожує 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі.
Зверніть увагу – обурливі міфи про зґвалтування: дивіться відео