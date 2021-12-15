За інформацією прокуратури, обвинувальний акт щодо чоловіка за фактами зґвалтування, сексуального насильства та зберігання дитячої порнографії вже скерували до суду.

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У Чернігові чоловік ґвалтував дівчаток

Встановлено, що 56-річний чернігівець упродовж 2018 – 2021 років вчинив низку статевих злочинів щодо дівчат віком від 13 до 20 років,

– йдеться у повідомленні.

Під час слідства правоохоронці встановили, що чоловік

тричі зґвалтував дівчат віком 17 – 20 років,

двічі вступав у статеві відносини з 15-річною дівчиною,

розбещував 13-річну дівчинку,

зберігав у своєму домі дитячу порнографію.

Зловмисник використовував складне становище дітей

Чоловік знайомився з дівчатами, які перебували у складних життєвих обставинах, та пропонував їм прибирати його будинок за гроші.

Далі він робив пропозицію вступити з ним в інтимні стосунки, теж за гроші. Якщо дівчата відмовлялися, зловмисник застосовував до них фізичний та психологічний примус.

Крім того, він приховано фільмував факти наруги над підлітками.

Чоловік – під вартою

Під час обшуків у будинку чоловіка знайшли комп'ютерну техніку та багато відеоматеріали. У липні 2021 року його взяли під варту. Тепер Деснянський районний суд Чернігова розгляне кримінальне провадження.

Зловмиснику загрожує 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі.

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