Під час судового засідання жінка визнала свою провину. Окрім штрафу, вона повинна оплатити судовий збір.

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Львів'янка розміщувала в інтернеті порно-фото

У матеріалах справи мовиться, що із січня до травня 2021 року львів'янка розмістила на сайті 5 фото порнографічного характеру. У вироку суду не вказали, про який саме сайт мовиться. Також наразі невідомо, як поліцейські знайшли ці фото.

Окрім цього, у червні жінка завантажила в інтернет порнографічне відео. Доступ до нього вона надала учасникам закритого чату. Правоохоронці викрили порушницю і повідомили їй про підозру за "розповсюдження товарів і зображень порнографічного характеру".

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Суд оштрафував жінку

Під час судового засідання львів'янка повністю визнала свою провину. У вересні жінка уклала угоду з прокурором про визнання винуватості.

Суддя Галицького районного суду Сергій Гирич, враховуючи матеріали справи, 11 листопада визнав підсудну винною. Львів'янку оштрафували на 17 тисяч гривень. Також вона повинна заплатити 2900 гривень судових витрат.