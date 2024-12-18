Смерть посадовця спричинила важка хвороба. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

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Що відомо про Ореста Гриніва

Орест Гринів працював у Львівській ОВА з 2019 року. З вересня 2024 року він очолював департамент економічної політики.

Світла людина. Природжений лідер, який завжди був прикладом для інших, об'єднував навколо себе колег і друзів, надихав своєю працелюбністю та відданістю справі. Той, за яким йшли інші, кому довіряли й кого поважали. Відповідальний, мудрий і щирий,

– висловився про загиблого Козицький.

Наразі інформації про те, де прощатимуться з Орестом Гринівим немає.

Нагадаємо, що 17 грудня помер 41-річний колишній голова Хмельницької ОВА Дмитро Габінет. Прощання з ним відбудеться 18 грудня у Хмельницькій міській ритуальній службі.