Смерть чиновника вызвала тяжелая болезнь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.

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Что известно об Оресте Грыниве

Орест Грынив работал во Львовской ОВА с 2019 года. С сентября 2024 года он возглавлял департамент экономической политики.

Светлый человек. Прирожденный лидер, который всегда был примером для других, объединял вокруг себя коллег и друзей, вдохновлял своим трудолюбием и преданностью делу. Тот, за которым шли другие, кому доверяли и кого уважали. Ответственный, мудрый и искренний,

– высказался о погибшем Козицкий.

Сейчас информации о том, где будут прощаться с Орестом Гринивым нет.

Напомним, что 17 декабря умер 41-летний бывший председатель Хмельницкой ОВА Дмитрий Габинет. Прощание с ним состоится 18 декабря в Хмельницкой городской ритуальной службе.