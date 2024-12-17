Окрім цього, Габінет очолював громадську організацію "Форпост Народовладдя". Про смерть чоловіка повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає 24 Канал.

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Що відомо про Дмитра Габінета

Дмитро Габінет був кандидатом юридичних наук, працював викладачем у Хмельницькому університеті управління та права і в Хмельницькому кооперативному торгівельно-економічному інституті.

Він також був головою Хмельницького інформаційно-консультаційного центру UMCS та помічником народного депутата Миколи Стефанчука.

З глибоким сумом повідомляю, що пішов з життя Дмитро Анатолійович Габінет, український юрист, викладач та голова Хмельницької обласної державної адміністрації 2019 – 2020 років,

– написав у своїх соцмережах Тюрін.

Зазначимо, що Кабмін підтримав призначення Дмитра Габінета на посаду голови Хмельницької ОДА 28 жовтня 2019 року. На цій посаді він працював до 24 листопада 2020 року.

Прощання з померлим відбудеться 18 грудня з 12:00 до 14:00 у приміщенні Хмельницької міської ритуальної служби за адресою вулиця Князя Святослава Хороброго, 5-А.