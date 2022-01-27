О совершении сексуальных преступлений в отношении детей следователи узнали от своих коллег из Австралии. Иностранные полицейские рассказали, что в сети продают фото и видео с участием несовершеннолетних мальчика и девочки.

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Личности детей установили уже киевские правоохранители, которые и задержали злоумышленников.

Изнасилования продолжались с 2018 года



Мужчину, который насиловал детей, задержали вместе с их матерью / Фото полиции Украины

Следователи выяснили, что братика с сестренкой привлекли к созданию порнографии родная мать и ее сожитель еще когда детям было по 10 лет.

Взрослые развращали девочку и парня 4 года. Преступления они снимали на фото и видео, которые потом продавали.

26 января бойцы КОРДа и следователи ворвались в дом семьи и провели в нем обыски.

В доме, где жили фигуранты производства, нашли немалое количество детского порно.

Полицейские изъяли видеофайлы, банковские карты, мобильные телефоны и другие вещи, которые использовали для создания порнографии.

Полицейские собрали немало доказательств создания детского порно / Фото полиции Украины

Доказательства преступной деятельности женщины и мужчины отправили на экспертизу. Самих извращенцев правоохранители задержали, а детей передали в социальную службу. Сейчас с пострадавшими работают психологи.

Вскоре матери подростков и ее приспешнику сообщат о подозрении в совершении преступления. Если при рассмотрении дела в суде злоумышленников признают виновными, им грозит от 10 до 15 лет заключения.

Смотрите видео с обыска и задержания насильников детей в Киеве: