Пообещал спасти от грозы: в Винницкой области рецидивист изнасиловал несовершеннолетнюю

В Винницкой области 33-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку. Перед этим была гроза, поэтому злоумышленник заверил девушку, что отвезет ее домой. Но в свою очередь завез в свой дачный дом, где и совершил надругательство над несовершеннолетней. Инцидент произошел вечером 5 августа.

Заметим, что мужчина неоднократно судим. Ранее его обвиняли в насильственных и имущественных преступлениях.

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Насильника задержали через несколько часов

Об изнасиловании правоохранителей сообщила мать девочки примерно в 1 час ночи 6 августа. Пообщавшись с несовершеннолетней, полицейские взялись за поиски злоумышленника. В частности, по тревоге подняли личный состав местной полиции.

За несколько часов полицейским удалось задержать подозреваемого в преступлении. Мужчина в то время находился в квартире, где прописана его сожительница.

Кроме того, на месте преступления криминалисты изъяли вещественные доказательства. Они прямо указывают, что именно этот человек изнасиловал 14-летнюю девушку.

Провел 8 лет в тюрьме

Ранее злоумышленника уже привлекался к уголовной ответственности. В частности, он сильно избил человека, и тот умерла. За это ему дали 8 лет тюрьмы.



Ранее мужчину обвиняли в насильственных и имущественных преступлениях / Фото Нацполиции

Что ему теперь грозит

Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Против него возбудили дело по статье об изнасиловании. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Если же докажут его вину, мужчине грозит еще 12 лет тюрьмы.

Также правоохранители назначен ряд экспертиз. Что касается потерпевшей, то с ней работают психологи.

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